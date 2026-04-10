La grande occasione persa: internet e i social network

Quando Tim Berners-Lee propose il World Wide Web nel 1989, lo fece con una visione radicalmente umanista: un sistema aperto, decentralizzato, capace di democratizzare l’accesso alla conoscenza e di mettere in comunicazione ogni mente del pianeta. Negli anni Novanta, mentre i primi utenti si collegavano con il rumore stridulo del modem, aleggiava nell’aria una sensazione quasi utopica. Internet sembrava il più grande strumento di liberazione mai concepito dall’umanità.

Le promesse erano enormi e, in parte, mantenute. L’enciclopedia universale divenne realtà con Wikipedia. Le barriere geografiche alla comunicazione crollarono. Piccole imprese poterono raggiungere mercati globali. Movimenti politici repressi trovarono voce. Per un breve, luminoso momento, sembrava che la rete stesse davvero trasformando il mondo in meglio.

Poi arrivarono i social network. E tutto cambiò.

“Il problema non è la tecnologia in sé. È il modello economico che la governa: un sistema che trasforma l’attenzione umana in merce, e le emozioni più intense — la rabbia, la paura, l’invidia — in carburante per la crescita.”

La nascita delle piattaforme e la trappola dell’attenzione

Friendster, MySpace, poi Facebook nel 2004. LinkedIn, YouTube, Twitter. Instagram, TikTok. Ogni piattaforma prometteva connessione, comunità, espressione di sé. E ogni piattaforma, quasi inevitabilmente, finì per adottare lo stesso modello: la pubblicità comportamentale, finanziata dalla profilazione dell’utente e ottimizzata per massimizzare il tempo trascorso sullo schermo.

L’algoritmo diventò il grande arbitro dell’esperienza digitale. Non più una rete neutra di scambio, ma un sistema addestrato a capire cosa ci fa restare incollati allo schermo. La risposta, scoperta in modo empirico dagli ingegneri della Silicon Valley, fu agghiacciante nella sua semplicità: il contenuto che provoca reazioni emotive forti, che divide, che indigna, che seduce, performa meglio di qualsiasi contenuto informativo o edificante. L’indignazione vale oro. La verità, molto meno.

Il prezzo pagato dalla salute mentale

I danni sulla psiche individuale sono stati i più silenziosi e i più devastanti. Le ricerche si sono accumulate per anni: l’uso intensivo dei social network è associato ad aumenti significativi di ansia, depressione, disturbi del sonno e senso di inadeguatezza, in particolare tra adolescenti e giovani adulti. Instagram ha mostrato alle ragazze corpi irraggiungibili. TikTok ha normalizzato cicli di attenzione di pochi secondi, rendendo difficile la concentrazione prolungata. Il like è diventato una valuta emotiva, con tutto il carico di dipendenza che questo comporta.

Non si tratta di alarmismo moralistico. Si tratta di dati. Negli Stati Uniti, tra il 2010 e il 2020, i tassi di depressione giovanile sono aumentati in modo drammatico, parallelamente alla diffusione degli smartphone e dei social media. In Gran Bretagna, le ospedalizzazioni per autolesionismo tra le adolescenti sono cresciute del 68% nello stesso periodo. I ricercatori discutono ancora sulla causalità, ma la correlazione è troppo forte e troppo coerente per essere ignorata.

La solitudine digitale: connessi ma più soli

C’è un paradosso crudele al cuore dell’era social: non siamo mai stati così “connessi” e, allo stesso tempo, così soli. Le amicizie online hanno eroso la frequenza e la qualità delle relazioni di persona. La conversazione profonda, quella che richiede presenza, vulnerabilità e tempo, è diventata rara. Si preferisce mandare un cuoricino a un post piuttosto che telefonare. Si partecipa a una storia Instagram piuttosto che presentarsi fisicamente.

La solitudine è diventata una delle grandi epidemie del XXI secolo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha dichiarata una priorità globale di salute pubblica. In Giappone esiste da decenni il fenomeno degli hikikomori, giovani che si ritirano completamente dalla vita sociale rifugiandosi in spazi digitali. Ma oggi varianti di questo isolamento si riscontrano in ogni società occidentale, celate dietro centinaia di follower e profili curatissimi.

La disinformazione come prodotto di sistema

Se i danni individuali sono gravi, quelli collettivi sono potenzialmente catastrofici. Internet, e in particolare i social network, hanno creato le condizioni ideali per la proliferazione della disinformazione. Una notizia falsa si diffonde sei volte più velocemente di una vera, secondo una ricerca del MIT. Il motivo è semplice: il falso è spesso più emotivamente coinvolgente, più sorprendente, più adatto a generare condivisioni.

Le camere d’eco algoritmiche hanno radicalizzato il discorso pubblico. Ogni utente vive in una bolla informativa costruita su misura per confermare le sue credenze preesistenti. Il disaccordo produttivo — quello che nelle democrazie sane permette la deliberazione e il compromesso — è stato sostituito dalla polarizzazione tribale. Non esistono più fatti condivisi: esistono “i miei fatti” e “i tuoi fatti”. Il risultato è visibile nelle crisi politiche di tutto il mondo, dalla Brexit alla diffusione dei movimenti no-vax, dalle insurrezioni popolari fomentate online ai governi autoritari che usano le stesse piattaforme per sopprimere il dissenso.

L’economia dell’attenzione e il furto del tempo

In media, un essere umano nel 2025 trascorre circa due ore e mezza al giorno sui social media. Nel corso di una vita, ciò equivale a circa sei anni e quattro mesi. Sei anni passati a scorrere contenuti progettati da team di ingegneri e psicologi comportamentali per massimizzare l’engagement. Sei anni sottratti alla lettura, alle relazioni, alla natura, alla creatività, al riposo.

Tristan Harris, ex design ethicist di Google, ha coniato l’espressione “economia dell’attenzione” per descrivere questo sistema. Le piattaforme non vendono prodotti agli utenti: vendono gli utenti agli inserzionisti. Ogni secondo di attenzione strappato è denaro. E per strappare quell’attenzione si ricorre a tecniche mutuate dal design dei videogiochi d’azzardo: notifiche intermittenti, ricompense variabili, scorrimento infinito, contatori sociali. L’architettura delle piattaforme è, nei fatti, un sistema di manipolazione su scala planetaria.

La promessa tradita della partecipazione democratica

Nei primi anni della rivoluzione digitale, si credeva che internet avrebbe rafforzato la democrazia. E ci fu una stagione in cui sembrava vero: durante la Primavera Araba, le piattaforme social permisero a movimenti di protesta di organizzarsi sfuggendo alla censura governativa. Ma quella stagione fu breve.

Oggi sappiamo che lo stesso strumento può essere usato con uguale efficacia dai regimi autoritari per sorvegliare i dissidenti, diffondere propaganda e manipolare l’opinione pubblica. Cambridge Analytica ha dimostrato come i dati personali di milioni di utenti possano essere usati per micro-targettizzare messaggi politici calibrati sulle vulnerabilità psicologiche individuali. Le elezioni, in questo scenario, non sono più solo una competizione di idee: sono una guerra psicologica combattuta sui feed di miliardi di persone.

C’è una dimensione meno discussa ma forse la più profonda: il progressivo abbandono del corpo e dell’esperienza sensoriale diretta. Internet ha spostato sempre più porzioni dell’esperienza umana in uno spazio immateriale e mediato. Si incontrano persone online prima ancora di conoscerle di persona. Si lavora, si fa la spesa, si va al cinema, si frequenta la scuola — tutto davanti a uno schermo. Il mondo fisico è diventato, per molti, quasi un fastidio.

Le conseguenze sono concrete: sedentarietà, carenza di vitamina D, disturbi del sonno causati dalla luce blu dei dispositivi, riduzione della capacità di lettura profonda e di attenzione sostenuta, impoverimento della capacità empatica che si sviluppa attraverso il contatto fisico e la comunicazione non verbale. Stiamo diventando esseri più digitali e, paradossalmente, meno umani.

L’occasione persa

È qui che risiede la vera tragedia. Internet e i social network non erano, per natura, strumenti di distruzione. Erano, e in potenza sono ancora, qualcosa di straordinario. La possibilità di connettere un medico africano con un ricercatore europeo. Di dare voce alle minoranze silenziose. Di costruire biblioteche universali gratuite. Di coordinare risposte collettive a crisi globali. Di creare comunità di sostegno per chi si sente solo e incompreso nella propria città.

Quella promessa non è stata mantenuta — o meglio, è stata mantenuta solo in frammenti, in angoli di rete ancora liberi dalla logica dell’engagement. La stragrande maggioranza del web è oggi dominata da poche gigantesche piattaforme che hanno scelto, consapevolmente e deliberatamente, un modello economico incompatibile con il benessere umano.

Non è stata una fatalità tecnologica. È stata una scelta. E come tale, potrebbe ancora essere rovesciata — con regolamentazioni più severe, con modelli alternativi di finanziamento, con una nuova cultura digitale che rimetta l’essere umano al centro, e lo schermo al suo posto: uno strumento, non un destino.

Internet e i social network sono stati la più grande occasione della storia moderna. Un’occasione in parte sprecata, sacrificata sull’altare della pubblicità e del profitto. Quello che ci resta è un mondo più connesso e più frammentato, più informato e più disinformato, più visibile e più solo. La sfida del nostro tempo non è tecnologica: è morale. Dobbiamo decidere se vogliamo che gli strumenti che abbiamo creato servano la nostra umanità — oppure la consumino.