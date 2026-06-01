La più famosa caccia alla verità del Novecento 

Ci sono libri che raccontano una storia, e poi ci sono libri che permettono di viverla. “Tutti gli uomini del presidente”, riproposto da Solferino in una nuova edizione, appartiene sicuramente alla seconda categoria. A oltre cinquant’anni dai fatti narrati, il racconto dell’inchiesta che portò alla scoperta dello scandalo Watergate conserva una forza narrativa sorprendente, capace di coinvolgere il lettore come un grande thriller, pur non essendo un romanzo.

La vicenda è nota. Nella notte del 17 giugno 1972 cinque uomini vengono arrestati mentre tentano di installare delle cimici negli uffici del Comitato Nazionale Democratico, all’interno del complesso Watergate di Washington. Quello che inizialmente appare come un episodio marginale si rivela invece l’inizio di una delle più clamorose crisi politiche della storia americana, destinata a travolgere la presidenza di Richard Nixon. A seguire la pista sono due giovani cronisti del Washington Post, Carl Bernstein e Bob Woodward, che passo dopo passo ricostruiscono una rete di menzogne, depistaggi e finanziamenti occulti.

Ma ridurre “Tutti gli uomini del presidente” alla semplice cronaca di uno scandalo sarebbe un errore. Il vero protagonista del libro è infatti il lavoro giornalistico stesso. Leggere queste pagine significa entrare nella redazione del Washington Post, assistere alle riunioni, seguire le telefonate, partecipare alle verifiche incrociate delle fonti. Significa condividere i dubbi, le false piste, le intuizioni e perfino la frustrazione che accompagnano ogni grande inchiesta.

Bernstein e Woodward raccontano la loro esperienza con uno stile asciutto, quasi documentaristico, ma incredibilmente efficace. Non ci sono artifici letterari, eppure la tensione cresce pagina dopo pagina. Ogni informazione ottenuta sembra aprire una porta che conduce a nuovi interrogativi; ogni testimonianza conquistata dopo ore di insistenza avvicina i reporter a una verità che appare sempre più grande e pericolosa. Il lettore finisce così per sentirsi parte dell’indagine, condividendo quella sensazione di urgenza che anima i due giornalisti.

Uno degli aspetti più affascinanti del libro è proprio la sua capacità di mostrare il giornalismo nella sua dimensione concreta e quotidiana. Niente eroi infallibili, niente colpi di genio improvvisi. Al contrario, emerge una professione fatta di pazienza, rigore ed ostinazione. Le informazioni vengono controllate e ricontrollate, le fonti vanno protette, ogni dettaglio deve essere confermato. In un’epoca dominata dalla velocità delle notizie e dai social network, queste pagine assumono quasi il valore di una lezione civile sula responsabilità dell’informazione.

Naturalmente aleggia sul racconto la figura enigmatica di “Gola Profonda”, la fonte segreta che per anni alimentò il mito del Watergate. Ma anche qui gli autori evitano qualsiasi spettacolarizzazione. Ciò che conta non è il mistero in sé, bensì il delicato rapporto di fiducia che si crea tra giornalista e fonte, uno degli elementi fondamentali di ogni grande inchiesta.

La nuova edizione Solferino restituisce ai lettori italiani un testo che non è soltanto una testimonianza storica, ma anche una lettura sorprendentemente attuale. In un momento in cui il rapporto tra politica, media e opinione pubblica continua a essere al centro del dibattito, il libro ricorda quanto sia prezioso il ruolo di un giornalismo indipendente e capace di sfidare il potere.

Per questo “Tutti gli uomini del presidente” merita di essere letto ancora oggi. Non soltanto perché racconta una delle più celebri inchieste della storia del giornalismo, ma perché permette di comprenderne dall’interno il metodo, le difficoltà e il coraggio. È un libro che insegna senza mai assumere toni didascalici, che informa senza rinunciare al ritmo della narrazione e che riesce nell’impresa rara di trasformare la ricerca della verità in un’avventura avvincente.

Chi aprirà queste pagine non troverà soltanto il racconto del Watergate. Troverà soprattutto il fascino irresistibile del giornalismo quando riesce a fare ciò che dovrebbe sempre fare: porre domande, seguire i fatti e non smettere di cercare la verità.