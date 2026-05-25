Divertirsi da morire: Neil Postman e il discorso pubblico nell’era dello spettacolo

Ogni tecnologia della comunicazione non trasmette soltanto contenuti, ma modifica il modo in cui una società pensa, ricorda e distingue ciò che considera vero. È questa l’intuizione centrale dell’ecologia dei media e della Scuola di Toronto, da Harold Innis a Marshall McLuhan.

La celebre formula di McLuhan, “il medium è il messaggio”, è stata spesso citata come slogan, ma il suo significato è molto più profondo: ogni medium produce una propria epistemologia. Un messaggio di fumo può segnalare un pericolo, ma non può sostenere una riflessione filosofica articolata. La forma del mezzo condiziona la forma del pensiero.

Dall’oralità alla televisione

La storia dei media è anche una storia delle trasformazioni cognitive. Nelle culture orali, come hanno mostrato Walter Ong ed Eric Havelock, il sapere vive nella voce, nella memoria, nel ritmo e nella relazione comunitaria. Con la scrittura e poi con la stampa, il pensiero diventa più analitico, sequenziale, astratto. Nasce una cultura della concentrazione, dell’argomentazione e della lettura profonda.

Il telegrafo e la fotografia aprono una nuova fase. Il primo separa l’informazione dal contesto, rendendo possibile conoscere eventi lontani ma spesso privi di reale cornice interpretativa. La seconda assegna all’immagine una forza immediata di evidenza. La televisione nasce dall’incontro tra queste due traiettorie: velocità dell’informazione e centralità del visibile.

È qui che si colloca Divertirsi da morire. Il discorso pubblico nell’era dello spettacolo, pubblicato da Neil Postman nel 1985 e oggi riproposto in Italia da Luiss University Press. Il libro nasce come critica della televisione americana, ma la sua forza sta nell’aver colto una trasformazione più ampia: il passaggio da un discorso pubblico fondato sull’argomentazione a uno dominato dall’intrattenimento.

La grammatica della televisione

Secondo Postman, la televisione impone ai contenuti una forma specifica: rapidità, brevità, immagine, emozione, cambiamento continuo. La notizia televisiva vive spesso senza contesto. Un fatto politico, una tragedia, una pubblicità e un contenuto leggero possono susseguirsi nello stesso flusso, con intensità percettiva simile.

Il tempo televisivo riduce lo spazio dell’approfondimento. La complessità viene compressa, il ragionamento abbreviato, il contenuto subordinato alla sua resa visiva. In questo ambiente, il volto, il tono, la presenza scenica e l’efficacia dell’immagine diventano parte integrante della credibilità pubblica.

Le conseguenze sul discorso pubblico

L’effetto principale è una conoscenza più fragile. Il pubblico riceve molte informazioni, ma spesso fatica a trasformarle in comprensione. L’informazione orientata all’intrattenimento colpisce, emoziona, coinvolge, ma tende a sedimentarsi poco.

La politica è uno degli ambiti più esposti. Il leader diventa figura scenica, la comunicazione prevale sul programma, la personalità diventa parte del messaggio. Anche l’educazione subisce questa pressione: se tutto deve essere piacevole, rapido e leggero, la fatica necessaria allo studio rischia di apparire come un difetto.

Postman individua così una crisi profonda: il discorso pubblico perde verticalità. Aumentano gli stimoli, ma si indeboliscono i nessi. Cresce l’esposizione all’informazione, ma diminuisce la capacità di giudizio.

Dai palinsesti ai social media

Postman non ha potuto analizzare pienamente l’ecosistema dei social media, ma molte sue intuizioni risultano oggi ancora più attuali. Le piattaforme digitali accelerano i tratti della televisione: brevità, velocità, frammentazione, spettacolarizzazione, centralità dell’immagine.

Il feed sostituisce il palinsesto. L’algoritmo premia ciò che trattiene l’attenzione, genera reazione, polarizza, semplifica. L’intrattenimento diventa una grammatica generale che investe politica, giornalismo, educazione, cultura e identità personale.

Divertirsi da morire resta un libro essenziale perché mostra che la crisi del discorso pubblico non dipende solo dalla qualità dei contenuti, ma anche dagli ambienti mediali in cui quei contenuti circolano.

La sua attualità sta in una domanda decisiva: quale tipo di cittadino viene formato da una cultura che trasforma ogni contenuto in intrattenimento? In un’epoca dominata da schermi, feed e attenzione permanente, la lezione di Postman appare ancora più urgente.