Il volume Sul fascismo, la dittatura militare e Salazar di Fernando Pessoa, pubblicato da Quodlibet, rappresenta un contributo prezioso per comprendere un aspetto meno noto dell’autore: il suo pensiero politico. L’opera raccoglie oltre cento testi – tra saggi, articoli, poesie e appunti – offrendo uno sguardo articolato e in continua evoluzione sulle dittature europee del primo Novecento, dal fascismo italiano fino alla realtà portoghese dell’Estado Novo.

Ciò che emerge con forza è la complessità, e talvolta la contraddittorietà, della posizione di Pessoa. Inizialmente diffidente verso la democrazia liberale e profondamente timoroso dell’avanzata del bolscevismo, egli sembra considerare la dittatura militare come una possibile soluzione transitoria alle crisi politiche del suo tempo. Tuttavia, questa apertura è sempre accompagnata da condizioni precise: il rispetto della libertà intellettuale, della dimensione spirituale e dell’autonomia dell’individuo. In questo senso, la sua non è mai un’adesione piena, bensì un’ipotesi problematica, quasi un esperimento teorico.

Ben presto, però, questa visione si rivela fragile, se non apertamente utopica. Osservando l’evoluzione concreta dei regimi autoritari in Europa, Pessoa giunge a smascherarne le contraddizioni e i pericoli. Figure come Benito Mussolini, Adolf Hitler e António de Oliveira Salazar diventano oggetto di una critica sempre più esplicita. In particolare, egli denuncia la tendenza di questi regimi a soffocare proprio quella libertà di pensiero che aveva inizialmente considerato compatibile con una fase autoritaria temporanea.

Il percorso intellettuale tracciato nel libro è dunque quello di una progressiva presa di distanza dall’autoritarismo. Pessoa, che si definiva “conservatore di stile inglese” ma che al tempo stesso coltivava un radicale individualismo, finisce per opporsi apertamente alle derive totalitarie. La sua posizione non approda mai a una teoria politica sistematica e coerente: piuttosto, si configura come un laboratorio di pensiero, attraversato da tensioni, dubbi e revisioni continue. Ed è proprio questa dimensione dinamica a rendere il volume particolarmente affascinante.

Dal punto di vista stilistico, la natura frammentaria dei testi costituisce al contempo un limite e un punto di forza. Da un lato, l’eterogeneità della raccolta può rendere la lettura meno scorrevole, con passaggi talvolta discontinui o ripetitivi. Dall’altro, essa restituisce con autenticità il processo mentale dell’autore, permettendo al lettore di seguirne passo dopo passo le evoluzioni, le esitazioni e le intuizioni più brillanti. Non si tratta quindi di un’opera unitaria nel senso tradizionale, ma di un mosaico che richiede partecipazione attiva.

In definitiva, il libro si rivela fondamentale non solo per gli studiosi di Pessoa, ma anche per chi voglia approfondire il rapporto tra intellettuali e totalitarismi nel Novecento. Più che offrire risposte definitive, l’opera invita a interrogarsi criticamente sulle ambiguità della modernità politica, sui rischi delle soluzioni autoritarie in tempi di crisi e sul ruolo imprescindibile della libertà individuale. In questo senso, la riflessione di Pessoa conserva ancora oggi una sorprendente attualità, stimolando il lettore a confrontarsi con questioni che restano aperte e urgenti.