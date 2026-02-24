Europa e India: storia di un incontro culturale

Wilhelm Halbfass (1940–2000) è stato uno dei più autorevoli indologi del Novecento. Fu professore nei dipartimenti di studi asiatici e mediorientali presso l’ Università della Pennsylvania dal 1982 fino alla sua morte nel 2000, contribuendo a rendere il celebre ateneo il principale centro di apprendimento del sanscrito del Nord America.

Formatosi tra Germania e Stati Uniti, Halbfass ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio del pensiero filosofico indiano e al rapporto tra tradizioni intellettuali orientali e occidentali. La sua carriera si è distinta per il rigore filologico unito a una costante attenzione al dialogo interculturale, mai inteso in senso ingenuo o conciliatorio, ma come confronto critico tra mondi storicamente asimmetrici.

Nel suo libro Europa e India (Ed. Carocci), Halbfass affronta uno dei nodi più complessi e duraturi della storia culturale occidentale: il modo in cui l’Europa ha guardato all’India, l’ha interpretata e, spesso, l’ha utilizzata come termine di paragone per definire sè stessa. Non siamo di fronte ad una semplice cronologia dei contatti tra due mondi lontani, ma ad una profonda riflessione xenologica su come l’idea dell’“altro” abbia contribuito a plasmare l’identità europea.

Halbfass mostra con grande lucidità come l’India sia stata, per secoli, molto più di una realtà geografica o politica. È stata uno spazio simbolico, un luogo di proiezione culturale: talvolta idealizzato come culla di una sapienza originaria, talvolta ridotto a esempio di arretratezza, a seconda delle esigenze ideologiche dell’Europa. Dall’antichità greca fino all’età moderna, lo sguardo europeo sull’India ha infatti oscillato costantemente tra fascinazione e repulsione.

Il momento simbolico di questa frattura è spesso fatto risalire alla scoperta della parentela linguistica tra sanscrito, greco e latino. Quando, tra 18° e 19° secolo, gli studiosi europei riconobbero una comune radice indoeuropea, l’India smise di essere un mondo radicalmente altro e diventa qualcosa di più inquietante, una civiltà antica quanto, se non più, di quella europea, dotata di sistemi filosofici complessi e autonomi.

Halbfass mostra come questo evento produca un doppio movimento: da un lato l’entusiasmo per una sapienza ritenuta primordiale, dall’altro il bisogno di ricondurla entro categorie europee, per neutralizzarne il potenziale destabilizzante.

In ciò risiede uno dei meriti principali del volume, ovvero l’attenzione alle categorie culturali, mettendo in evidenza come concetti quali “filosofia”, “religione” o “ragione”, nati all’interno della tradizione filosofica europea, siano stati poi applicati al pensiero indiano come strumenti di interpretazione apparentemente neutrali, ma in realtà carichi di pregiudizio.

Un momento cruciale dell’analisi dell’autore è rappresentato dall’Ottocento, quando il rapporto tra Europa e India smette di essere unidirezionale. È in questo periodo, infatti, che il pensiero indiano comincia a rispondere allo sguardo occidentale, rielaborandolo e talvolta ribaltandolo. Nascono così forme di autoriflessione che mettono in crisi l’idea di un progresso culturale unico e universale.

Emblematico, in questo senso, è il celebre riferimento di Robert Oppenheimer alla Bhagavadgītā dopo l’esplosione della prima bomba atomica durante il test ad Alamogordo: “Ecco ora sono diventato Morte, il distruttore di mondi”. Il passo proviene da uno dei testi fondamentali della tradizione indiana e si colloca all’interno di un dialogo ambientato su un campo di battaglia, dove il guerriero Arjuna, paralizzato dal dubbio, esita a combattere contro amici e parenti schierati nel campo avverso. A rispondergli è il suo auriga Krishna, avatar del dio Vishnu, che lo invita ad agire non in nome del desiderio o della violenza, ma del dharma: il dovere che ciascun individuo è chiamato a compiere in quanto parte di un ordine più ampio, che trascende l’interesse personale.

Richiamando questo passo, Oppenheimer non evocava soltanto una suggestione orientale, bensì un’etica tipicamente indiana in cui l’azione non è giustificata dal suo esito, ma dalla sua conformità a un ordine cosmico. Halbfass invita a leggere episodi come questo non come semplici contaminazioni culturali, ma come esempi problematici di traduzione concettuale, in cui categorie indiane vengono isolate dal loro contesto e reinterpretate alla luce di dilemmi tipicamente occidentali, come quello della responsabilità morale nella modernità tecnologica.

La lettura di Europa e India, inoltre, acquista oggi una risonanza ancor più incisiva anche alla luce del recente accordo di libero scambio stipulato proprio tra Unione Europea ed India. In un contesto segnato da nuovi equilibri geopolitici ed economici, il libro di Halbfass ricorda che ogni cooperazione, anche commerciale, porta con sé una dimensione culturale profonda, fatta di rappresentazioni reciproche, aspettative come anche incomprensioni.

In un’epoca che tende a semplificare il dialogo tra civiltà, Europa e India resta un’opera di grande attualità: non costruisce un ponte tra due mondi, ma mostra perché quel ponte è sempre stato sbilanciato in favore di un’Europa che ha avuto bisogno dell’India per interrogarsi, mentre l’India ha potuto permettersi di ignorare l’Europa. Non per chiusura o indolenza, ma perché l’Europa non ha rappresentato una domanda concettuale necessaria.

Ed è forse qui la lezione più preziosa di Halbfass, ovvero che non ogni civiltà ha bisogno dell’altra per pensare sé stessa. Comprendere questa asimmetria è il primo passo per evitare che il dialogo diventi, ancora una volta, una forma di elegante monologo.

Articolo a cura di Francesco Iasevoli