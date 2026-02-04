Il libro dell’altrove
Jasmine Gheorghe
Risultato di una fusione autoriale inedita, "Il libro dell'altrove" è un nuovo tassello nella letteratura weird contemporanea. Con una prosa allucinata, ci porta a riflettere su violenza e mortalità.

Recensioni - 4 Febbraio 2026

di Jasmine Gheorghe

