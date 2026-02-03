Viaggio alla scoperta di…Bute

Leggere Bute(edizioni Italo Svevo) di Pascal Quignard non significa seguire una storia, ma accettare un movimento. Il libro non procede in linea retta: avanza per scarti, immersioni, ritorni, come un corpo che nuota in acque profonde.

Fin dalla sua costruzione interna — fatta di brevi blocchi di testo, riflessioni, immagini e digressioni — il volume impone al lettore una postura particolare: ogni pagina va aperta come una soglia, non come un semplice passaggio.

Il centro simbolico del libro è il personaggio mitologico di Bute, l’Argonauta che, ascoltando il canto delle sirene, non resiste come gli altri, ma si getta in mare.

Quignard non interpreta questo gesto come una caduta, ma come una scelta radicale: Bute è l’unico che non si protegge dal desiderio, che non si lega, che non si difende dalla chiamata dell’origine. Egli non vuole “sentire senza cedere”, come Ulisse; vuole perdersi nel suono, entrare nella voce.

A partire da questo mito, Quignard costruisce una meditazione sul rapporto tra l’essere umano e ciò che precede il linguaggio: il corpo, la nascita, il battito, il respiro, la musica.

Il canto delle sirene non è solo seduzione o morte, ma una memoria arcaica: è la voce materna, il suono del mondo prima che venga organizzato in parole e regole. In questo senso Bute non fugge dal mondo: fugge dal linguaggio che lo separa da ciò che è più profondo.

La forma del libro riflette questa visione. Bute non può essere “sfogliato” distrattamente: richiede un’attenzione simile a quella del viaggio.

Ogni frammento è come una tappa, un approdo provvisorio. Il lettore non sa mai esattamente dove verrà condotto dalla pagina successiva: un’immagine marina, una riflessione biologica, una citazione antica, una memoria infantile. Ma proprio questa discontinuità crea un movimento di scoperta continua.

Un attraversamento che è una scoperta

Quignard sembra suggerire che il vero sapere non è accumulo di informazioni, ma attraversamento. Aprire il libro significa entrare in uno spazio in cui non tutto è spiegato, in cui si procede per intuizioni e risonanze. Come Bute, anche il lettore deve rinunciare a una rotta sicura e lasciarsi guidare dal ritmo del testo.

L’edizione italiana riesce a mantenere questa qualità di densità e vibrazione. La lingua è precisa, ma mai fredda; concettuale, ma sempre attraversata dal corpo e dal suono.

Ne risulta un libro che non si limita a parlare del canto delle sirene, ma in qualche modo lo riproduce: attrae, disorienta, chiama.

Bute è dunque un’opera breve ma profondamente intensa. Non offre risposte, ma un’esperienza: quella di un tuffo fuori dalla superficie della cultura, verso una zona più antica e più vulnerabile dell’essere umano.

Un libro che non si legge soltanto, ma si percorre — pagina dopo pagina — come un viaggio verso qualcosa che non può essere detto, ma solo ascoltato.