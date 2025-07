Anatomia di un’ingiustizia. Il processo a Mario Landolfi.

Ci sono storie che fanno meno rumore di altre, ma che raccontano molto più di quanto sembri. Anatomia di un’ingiustizia, il libro di Luca Maurelli, edito Guida editori, parte proprio da una di queste. Dalla lunga e travagliata vicenda giudiziaria dell’ex ministro delle comunicazioni Mario Landolfi, durata sedici anni tra accuse infondate e sospetti alimentati dal tempo e dal contesto politico.

All’inizio, le imputazioni sono pesanti: presunti legami con la camorra, corruzione, favori e nomine pilotate dall’alto. Con il passare degli anni, poi, il quadro si ridimensiona. Nessun reato di stampo mafioso, nessuna truffa aggravata. Resta una condanna per corruzione a due anni, capace di lasciare comunque importanti cicatrici sulla vita e sul futuro dell’ormai ex politico.

Un percorso lungo 16 anni

Tuttavia, il libro non si concentra solo sull’esito del processo. Il cuore del racconto è nel lungo e faticoso percorso che il deputato di Alleanza Nazionale ha dovuto affrontare. Anni di silenzi, rinvii, e incertezze. E poi un imputato che, contro ogni logica di convenienza, rifiuta la prescrizione anche quando gli viene offerta.

Presunzione di colpevolezza o innocenza?

Lo scrittore e giornalista, Luca Maurelli, ci parla di un meccanismo che conosciamo bene ma che raramente affrontiamo: il sospetto a volte precede la prova, soprattutto quando in aula entra la politica. Essere un personaggio pubblico, appartenere a un partito, provenire da una terra difficile: tutto questo, in certi casi, diventa già parte dell’accusa. Non servono prove. Basta il contesto. Il processo, allora, non si fa più contro un uomo, ma contro ciò che rappresenta.

Quando un presunto pentito vale più di un presunto innocente

Un momento chiave del libro riguarda il ruolo del collaboratore di giustizia Giuseppe Valente: un testimone il cui racconto, col tempo, si rivela fragile, incerto, contraddittorio. Eppure, alcune sue parole vengono comunque ritenute rilevanti. È qui che Maurelli pone una delle domande più urgenti del libro: può una memoria confusa reggere il peso di un’accusa così grave?

Anatomia di un’ingiustizia non è, allora, soltanto la cronaca di un caso giudiziario. È una riflessione profonda su un sistema giudiziario che, troppo spesso, sembra punire prima ancora di giudicare. Un sistema che, nel nome della giustizia, rischia di dimenticare proprio la giustizia.