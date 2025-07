Nel panorama ormai affollato di saggi su Elon Musk, “The Musk. Teoria e pratica di un genio egoista” si distingue dagli altri. Paolo Bottazzini non vuole celebrare incondizionatamente l’immagine di Musk, ma guarda a lui in modo più riflessivo, cercando di andare oltre la narrazione ufficiale. Ci offre una lettura alternativa della figura di uno degli uomini più ricchi del pianeta, mettendone in luce i lati meno raccontati.

Il genio egoista

Il libro non è una biografia tradizionale: è un saggio, talvolta polemico, che riflette su ciò che Musk rappresenta nel nostro immaginario collettivo. Bottazzini descrive Musk come l’archetipo del “genio egoista”, un costruttore di futuro che si muove con la forza di una narrazione personale che mescola tecnologia, marketing e megalomania. L’autore lo esplora non solo come innovatore – fondatore di Tesla, SpaceX, Neuralink, ecc. – ma come simbolo perfetto del capitalismo digitale contemporaneo, in cui carisma, rischio e disinteresse per le regole tradizionali si fondono in una nuova forma di potere personale e mediatico.

Un’occasione per porci domande

Il libro, estremamente ricco di spunti, pone domande provocatorie: Musk è Un pioniere altruista o un manipolatore narcisista? Quanto c’è di autentico nell’ideale innovatore? Dove finisce la genialità e inizia la costruzione artificiale del mito? E soprattutto: Musk sta davvero salvando il mondo, o sta semplicemente realizzando la sua personale utopia, lasciando che il resto si adatti? Bottazzini non offre risposte definitive, ma accompagna il lettore in una disamina lucida del ruolo che figure come Musk occupano oggi nell’immaginario collettivo: Superuomini hi-tech che sembrano rispondere solo a se stessi e ai propri algoritmi.

The Musk rappresenta un invito a guardare con occhio critico non solo Elon Musk, ma l’intero sistema che lo ha elevato a icona del nostro tempo. È un testo che stimola il lettore a porsi domande scomode e a interrogarsi sul futuro che stiamo accettando, spesso senza rendercene conto, in nome dell’innovazione e del progresso.

Con uno stile diretto, a tratti tagliente, Bottazzini ci costringe a uscire dagli schemi delle narrazioni ufficiali e ci accompagna verso una riflessione più profonda. Non su Musk in quanto individuo, ma su ciò che rappresenta per una società che ha smesso di credere nella politica e ha iniziato a delegare il futuro agli algoritmi e ai visionari privati.