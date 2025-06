“Sempre in viaggio” di Andrea Bettini e Fabio Garganego: l’imperfezione di essere genitore

Andrea Bettini e Fabio Garganego mettono a nudo in questo piccolo manuale tutte le fragilità di cui non abbiamo il coraggio di parlare. Dai pregiudizi ai cattivi impulsi, dalle incertezze alle paure. Si mettono a confronto e ridono delle proprie difficoltà senza mai trovare una risposta, ma lasciando una strada aperta che sta a noi futuri genitori percorrere.

Due amici storici condividono ricordi e riflessioni sui propri figli, facendoci sentire più consolati quando non abbiamo la parola giusta o mettiamo in discussione il nostro stile comunicativo con i figli

Un viaggio emozionale e riflessivo

“Sempre in viaggio”, di Rubettino edizioni, non è un libro che fornisce una sfilza di consigli da seguire, ha per oggetto di un percorso di autoconsapevolezza in undici tappe. L’inizio è aprendo gli occhi e guardando la vita, il primo passo verso uno studio di introspezione. Per essere un buon genitore, secondo il manuale, è conoscere sé stessi. Invece, la fine è ora di partire, il momento di accettare il cambiamento, per quanto possa spaventare, dopo aver seguito i passi precedente.

La lettura coinvolge il lettore con diverse tecniche. Non si sofferma a spiegare conflitti e mindsets (fixed mindset e growth mindset), mette anche in connessione con gli autori che scrivono narrativamente eventi di vita quotidiana. Al termine di ogni capitolo, sono presenti degli esercizi per avere un approccio attivo e meno superficiale. Gli schemi non mancano come i simboli, in una delle parti focus troviamo l’immagine dell’uroboro in esortazione a prendere la nuova vita da genitore non come una fine, piuttosto una nuova fase della propria esistenza.

Gli autori

Andrea Bettini è un creatore di format sulla crescita professionale e professionale, nonché curatore del festival Dialoghi D’Impresa, ambassador di TEDxVenezia e partner di The Human Factory. Scrive per Nòva – Il Sole 24 Ore ed è autore dei libri “Non siamo mica la Coca-Cola, ma abbiamo una bella storia da raccontare” (2015), “La giusta dimensione” (2017), “Non esiste un’unica stella (2018)” e “Non smettere mai di sognare” (2022) Fabio Garganego è un team coach e ingegnere, i suoi team coaching sono riconosciuti da ICF ed EMCC. Ha importato in Italia il Kingstown College e co-fondato Pentago, scuola di coaching e mentoring. Risiede in Irlanda dal 2015.