Vladimir Makanin è uno dei più acuti osservatori della Russia post-sovietica, e con Underground. Ovvero un eroe del nostro tempo, ci regala una riflessione intima e profonda sulla solitudine e sulla crisi di identità. In questo romanzo, Makanin non si limita a raccontare una storia, ma esplora la complessità di un’epoca di transizione, in cui i valori e le certezze del passato iniziano a sgretolarsi.

Petrovic: il protagonista dimenticato

Il romanzo, edito da Guanda, racconta la storia di un mondo nascosto. La storia di corridoi bui e di anime dimenticate. Al centro della narrazione c’è Petrovic, uno scrittore mai pubblicato e ormai disilluso, che vive ai margini della società russa. Non è un romanzo come gli altri e neanche il suo protagonista lo è. Petrovic non è l’eroe che ha “ce l’ha fatta”. E’ piuttosto un aspirante scrittore che, senza aver mai visto un libro pubblicato, si riduce a fare il guardiano in una comune. Nei corridoi che attraversa, prende forma la storia della sua vita, segnata da alcol, solitudine e compagnie di ogni tipo.

La resistenza dell’identità

Il romanzo è ambientato in una fase cruciale della storia russa, quella compresa tra la fine dell’Unione Sovietica e l’emergere del capitalismo. È un periodo di profondi stravolgimenti sociali e culturali, che lascia spazio a disorientamento e incertezza. In questo contesto, Petrovic incarna una generazione smarrita, costretta a confrontarsi con il crollo di un sistema ormai privo di significato e con un nuovo ordine che non offre risposte né prospettive chiare. Eppure, a differenza di molti, Petrovic non si lascia travolgere dagli eventi: si aggrappa con tenacia alla propria identità, rifiutando compromessi che lo snaturerebbero. Rinuncia alla ricchezza e alle promesse del nuovo mondo pur di restare fedele al suo io più profondo.

Un realismo spietato e una riflessione sulle fragilità umane

Makanin esprime tutto ciò con uno stile realistico e dettagliato per dipingere un quadro vivido della Russia in quegli anni. La scrittura dell’autore appare spietata nel suo realismo, ma anche delicata nell’analizzare le fragilità umane. Il romanzo non offre risposte facili, ma invita il lettore a riflettere sul senso di solitudine e di smarrimento che caratterizza la condizione dell’individuo in un mondo che sembra non avere più punti di riferimento.

Un’epoca di incertezze

In Underground, Makanin ci regala una testimonianza senza filtri di un’epoca di transizione, raccontando la condizione di una generazione che, come il suo protagonista, si trova a dover fare i conti con una realtà in continua evoluzione, ma senza riuscire a trovare un posto in essa. È un romanzo che lascia il lettore con un senso di inquietudine, ma anche con la sensazione di aver intravisto una verità che spesso sfugge allo sguardo comune.