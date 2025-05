Storia avventurosa delle bandiere del mondo: guida per vessillologi e curiosi di ogni età

Sapevate che la bandiera della Danimarca è la più antica al mondo tra quelle ancora in uso? E che la stessa Danimarca è il Paese europeo più grande per estensione? No? Allora c’è un libro perfetto per voi.

“Storia avventurosa delle bandiere del mondo”, di Dmytro Dubilet, è un’opera affascinante che esplora la storia, la cultura e la politica attraverso le bandiere nazionali e il prisma di luce che c’è in esse. Il libro, pubblicato da UTET in Italia nel 2024, si presenta come un atlante illustrato che raccoglie le storie delle bandiere di tutto il mondo, rivelando gli aneddoti sorprendenti e spesso inaspettati che si celano dietro ogni vessillo.

Dubilet, ex ministro ucraino e stretto collaboratore di Zelensky, si rivela un sincero appassionato di vessillologia, che ha scritto questo libro durante il lockdown, raccogliendo le sue ricerche nel volume divenuto un bestseller in Ucraina poco prima dello scoppio della guerra. Il testo sfida le convenzioni e le convinzioni di ciascuno di noi, mettendo in discussione le interpretazioni tradizionali dei colori e dei simboli presenti sulle bandiere.

Ogni capitolo del libro è dedicato allo stile di una bandiera o di un gruppo di bandiere, in cui si analizza la loro origine, i cambiamenti nel tempo e le influenze culturali e politiche che le hanno plasmate. Dubilet esplora le somiglianze tra i tricolori, le ragioni dietro le scelte cromatiche e le forme geometriche, nonché le connessioni storiche tra i diversi Paesi: sapevate, per esempio, che l’Ungheria ha adottato le strisce orizzontali per evitare di essere confusa con l’Italia?

Il libro però non si limita a essere un campionario del passato, anzi guarda ambiziosamente al futuro, evidenziando ad esempio come alcuni paesi dell’ex Commonwealth, tra cui l’Australia, stiano studiando nuovi vessilli per liberarsi della Union Jack, dimostrando che nemmeno una bandiera è per sempre, e che anzi,in un’epoca sempre più fluida, ci sono ancora popoli che vedono una bandiera come lo stendardo della propria identità.

“Storia avventurosa delle bandiere del mondo” è un’opera che combina rigore storico e curiosità visiva, offrendo al lettore un viaggio affascinante attraverso il passato delle bandiere e delle nazioni che queste rappresentano. Il libro stimola la curiosità per l’araldica e la vessillologia, unendo un trattato tecnico con un realismo e una concretezza tali da renderlo semplice e divertente: le pagine di Dubilet aprono a una riflessione sulla simbologia, sull’identità e sulla storia, rendendo ogni bandiera un racconto a sé stante.