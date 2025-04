L’anima italiana del profumo

“Profumi – la via italiana all’essenza”, pubblicato da Gribaudo, è il libro di esordio di Vanessa Caputo, fondatrice del brand Umore Parfum e giornalista di moda che da oltre dieci anni scrive di moda, beauty e profumi per importanti testate giornalistiche e sul suo blog.

Il libro nasce dal desiderio della casa editrice del gruppo Feltrinelli di condividere e raccontare ad appassionati e non il ruolo chiave – spesso dimenticato – dell’Italia nel mondo dei profumi.

L’esperienza, la passione e la ricerca minuziosa dell’autrice hanno reso possibile la nascita del libro in pochi mesi: un libro esteticamente accattivante, di approfondimento e curiosità, ricco di informazioni utili per i cultori del settore. Ma utile a chiunque voglia saperne di più.

Una vera e propria enciclopedia del profumo Made in Italy.

La storia italiana dei profumi parte da Venezia: la prima testimonianza dell’uso del profumo risale all’XI secolo, quando il religioso San Pier Damiani narra dell’arrivo in città della principessa bizantina Maria Argyra, sposa del Doge veneziano: il suo uso smisurato di cosmetici e fragranze influenzò le donne veneziane.

A causa dell’influenza araba, gli artigiani veneziani appresero dai maestri profumieri le tecniche di estrazione e distillazione degli oli essenziali e grazie alle rotte commerciali – anche definite mude – importarono materie prime e spezie per nuove fragranze.

È nel Rinascimento che Venezia raggiunge l’apice della potenza commerciale: i muschieri – così chiamati per l’uso frequente del muschio nelle fragranze rinascimentali – e profumieri veneziani acquisiscono lustro e fama in tutta Europa, al punto che il re Enrico III di Francia, durante una visita nel 1574, acquistò grandi quantità di spezie e profumi nella rinomata bottega “Al Giglio” di Rialto, spendendo più di quanto gli era costato un diamante regalato al Doge.

Le botteghe rinascimentali a Venezia nel 1568 ammontano a ben 24 ed erano dei veri e propri centri del lusso.

Nell’età barocca il profumo diventa il simbolo per eccellenza del prestigio: mai come nel Seicento si dedicò tanta attenzione alla profumeria.

Il Settecento vedrà poi gli italiani ancora protagonisti del mondo della profumeria grazie all’Acqua di Colonia: l’autrice descrive la storia intricata e ricca di incongruenze di questo prodotto, raccontando delle innovazioni del profumiere Giovanni Maria Farina.

Egli fu infatti il primo ad usare il bergamotto, principale ingrediente dell’Acqua di Colonia.

Il bergamotto rappresenta senz’altro la materia prima che più sta a cuore all’autrice calabrese.

“In pochi sanno che l’Italia è la terra di una materia prima utilizzata in oltre l’80% dei profumi in tutto il mondo.”

L’oro verde della Calabria, il frutto del bergamotto, è un ibrido tra un limone e un arancio amaro.

Il grado di maturazione dell’agrume definisce le diverse modalità di utilizzo: è il frutto giallo maturo che è destinato all’estrazione dell’olio essenziale.

Nel libro è riportata la testimonianza dell’azienda familiare calabrese Capua 1880, leader mondiale da quattro generazioni nell’estrazione, produzione e commercializzazione dell’olio essenziale di bergamotto.

L’iris, l’oro blu di Firenze, viene coltivata in Toscana da secoli ed è tra gli ingredienti più lussuosi usati in profumeria.

Altre materie prime di eccellenza attenzionate dall’autrice sono gli agrumi calabresi e siciliani, dall’odore tonico, frizzante e solare.

“Gli agrumi italiani – scrive la Caputo – sono utilizzati e amati anche dalle case internazionali più note come Givaudan.”

Nel libro trova spazio anche la storia dimenticata della coltivazione dei gelsomini nella costa ionica di Reggio Calabria dagli anni Venti e fino a fine anni Settanta del secolo scorso: “a raccogliere i fiori erano solo donne, e venivano chiamate gelsominaie. In gran parte erano ragazze. I possidenti terrieri le preferivano perché erano in grado di raccogliere i fiori senza danneggiarli. Molte di loro erano vedove bianche, il cui marito era emigrato per lavoro, per via delle condizioni di estrema povertà, e volevano rendersi quindi utili alle famiglie”.

Le gelsominaie, malpagate e costrette a lavorare in condizioni estreme, divennero un simbolo femminista della lotta contro lo sfruttamento del lavoro di quegli anni.

Il libro continua soffermandosi sul presente e sul futuro dell’Italia nel fiorente settore del profumo attraverso la storia dei brand protagonisti del mercato.

Marchi storici come Officina Profumo – Farmaceutica Santa Maria Novella, le case essenziere e i prestigiosi corsi di formazione sono solo alcune delle storie approfondite da Vanessa Caputo.

“Profumi – la via italiana all’essenza” è molto di più di un viaggio nella storia olfattiva italiana, è un atto d’amore verso una millenaria tradizione che è stata capace di evolversi, rinnovarsi e affermarsi nel mondo.

Vanessa Caputo firma un’opera che celebra l’eccellenza italiana con rigore giornalistico e sensibilità estetica, donando visibilità a luoghi, persone e materie prime d’eccellenza.

Il lettore, a prescindere dalla propria conoscenza in materia, è immerso in storie eleganti e mai scontate del profumo inteso come patrimonio culturale, simbolo d’identità storica e promessa di un florido futuro.

Un libro da non perdere, da consultare e da annusare tra le righe.