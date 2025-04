“Verso il Bosforo” di Stefano Cascavilla

Come in ogni viaggio, anche in questo, nessun giorno è come un altro. Nessuna certezza, nè sicurezza. Ogni passo un’incognita, ogni incontro un’opportunità. E così, sulla base di questi presupposti, il cammino di Stefano Cascavilla ha inizio sulla madre di tutte le strade: l’Appia antica. Durante il tragitto difficile non dar sfogo ai pensieri che lo portano lontano. Camminare diventa un modo per allontanarsi dalla realtà che ci circonda, con il tempo che scorre lento, e con quella parte del mondo che spesso ignoriamo, presi dalla corsa quotidiana. Diventa un modo per conoscere se stessi. Certo c’è un problema: Che succede “si per caso poi scopri che te stai antipatico?” Se scopri che “proprio nun te sopporti”.

Non un viaggio come gli altri dicevo perchè in questo caso più di ogni altro l’importante non è la meta, ma il cammino. L’importante sono le persone che si incontrano per strada, che ti offrono un caffè incuriosite, le persone che ti offrono un passaggio per sentirsi anche loro partecipi del tuo viaggio. l’importante è la fatica sconfitta, i territori esplorati, le conoscenze che restano. E’ tutto ciò che accade dentro di te. Passo dopo passo puoi conoscere il mondo, Passo dopo passo puoi conoscere te.