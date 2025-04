Nel panorama della riflessione politica contemporanea, “La chiamavano Nuova destra” edito da Il Palindromo si presenta come un’analisi penetrante di uno dei fenomeni più enigmatici e sfaccettati della destra europea. Il libro non si limita a descrivere la “Nuova Destra” come un movimento politico, ma la esplora come un pensiero radicale che ha cercato di distaccarsi dallo stereotipo, dando vita ad una corrente intellettuale che rifiuta la retorica populista e punta a un’ideologia più raffinata, ma non priva di contraddizioni.

Nel libro Giovanni Tarantini esplora la filosofia che sottende questa corrente, ponendo l’accento su una analitica critica alla modernità liberale, al cosmopolitismo e all’individualismo che imperversano nel mondo contemporaneo. L’essenza del movimento, ben esplicata in pensatori dal calibro di Alain de Benoist, si rinviene nel peculiare approccio intellettuale raffinato, non scadendo in una sterile nostalgia per il passato, ma spingendosi verso una visione alternativa della società, conscia della centralità dell’identità culturale, della comunità e della sovranità, opposte alla globalizzazione e all’omogeneizzazione delle culture.

Le radici filosofiche

Il libro ci guida attraverso le radici filosofiche di questa corrente, rivelando come essa sia cresciuta come una reazione a quel che viene definito “l’uniformità liberale”, cercando di restituire alla destra un’aura di pensiero originale e, per molti versi, provocatorio. La “Nuova destra” si fa, così, portavoce di una resistenza alle forze che minano le radici storiche e spirituali delle nazioni. Tuttavia, l’autore non esita a evidenziare le contraddizioni di questo movimento. La sua filosofia, pur sofisticata, rischia di rimanere confinata all’ambito teorico, senza però approdare ad un pragmatismo politico che possa incontrarsi con le istanze quotidiane della società.

In questi termini la “Nuova Destra” si presenta come un pensiero elitario, non pienamente allineato alle reali esigenze delle masse e spesso incapace di proporre soluzioni praticabili. La “Nuova Destra” sembra essere destinata a vivere in un limbo teorico, sospesa tra la sua ricerca di un linguaggio sofisticato e l’impossibilità di radicarsi nel concreto della vita quotidiana. Il libro non ignora, tuttavia, il fascino che la “Nuova Destra” esercita, soprattutto sui giovani e sugli intellettuali in cerca di un’alternativa al pensiero dominante. La sua capacità di proporsi come una via di fuga dal conformismo culturale e politico della modernità è, infatti, uno degli aspetti che ne giustificano l’ascesa. Un ulteriore nodo problematico che il libro esplora è la tensione tra la volontà di riscoprire e difendere le tradizioni e l’imperativo di non cadere in una rigidità autoritaria. La critica alla globalizzazione e al cosmopolitismo non sempre si accompagna a una visione politica equilibrata, capace di preservare le libertà individuali senza rinunciare all’ordine sociale.

La nuova destra

La “Nuova Destra”, quindi, si muove su un filo sottile: quella di conciliare il desiderio di una comunità sovrana e identitaria con le dinamiche di una società che, proprio a causa della globalizzazione, appare sempre più frammentata e multiforme. In conclusione, La chiamavano Nuova destra è un’opera che stimola una riflessione complessa e articolata sul destino della destra nel XXI secolo. Essa ci interroga sulla possibilità di conciliare l’anelito alla tradizione con le sfide imposte da un mondo che sembra essersi allontanato dalla dimensione comunitaria e identitaria. Una lettura che offre un contributo fondamentale alla comprensione delle dinamiche ideologiche e politiche che attraversano il nostro tempo.