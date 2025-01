Giovanni Battista Montini nacque a Concesio, in provincia di Brescia, il 26 settembre del 1897. Fu ordinato sacerdote nella cattedrale bresciana il 29 maggio 1920. Fin da subito fu Indirizzato alla carriera diplomatica, ebbe numerosi incarichi di rilievo nella Curia Romana e fu assistente ecclesiastico degli universitari cattolici italiani. Il 6 gennaio del 1955 fece il suo ingresso solenne come vescovo di Milano. La sua azione pastorale di distinse per la capacità di ascolto e di analisi della società che cambiava repentinamente e indicava a tutti di avere in Dio il suo unico riferimento. Creato cardinale da Papa Giovanni XXIII il 15 dicembre 1958, fu eletto Papa col nome di Paolo VI il 21 giugno 1963. Portò avanti il Concilio Ecumenico Vaticano II e una delle attività più distintive fu la pubblicazione del rinnovato Messale Romano. Papa Montini si distinse per la sua azione ecumenica, scrisse sette encicliche e compì nove viaggi apostolici fuori dall’Italia. Papa Francesco lo ha canonizzato il 14 ottobre 2018.

Il libro di Mons. Tommaso Stenico – San Paolo VI, un pensiero al giorno, edito per Gambini – ci regala un ritratto intimo e spirituale di Papa Montini, pontefice che ha segnato profondamente la storia della Chiesa del Novecento. Il libro è un viaggio quotidiano nella saggezza e nella spiritualità del papa della modernità, attraverso pensieri e riflessioni che illuminano il cammino cristiano e il contesto culturale contemporaneo. Il volume è strutturato come una raccolta di un pensiero al giorno, uno per ogni giorno dell’anno. Per ogni pagina è possibile accedere alle riflessioni che sono tratte dalle omelie, dai discorsi, dagli scritti e dalle encicliche di San Paolo VI. Con l’accompagnamento di brevi riflessioni di mons. Stenico, il lettore viene aiutato a contestualizzare il messaggio e ad approfondire il senso e il significato dei pensieri del Papa. Una struttura meditativa che aiuta il lettore nella meditazione quotidiana.

Tanti sono i temi che vengono analizzati nelle pagine del libro di mons. Stenico. Uno che spicca sugli altri è il dialogo con la modernità. La capacità di Montini di leggere i segni dei tempi alla luce della tradizione della Chiesa ha strutturato l’impalcatura relazionale e contenutistica di tutti gli altri Pontefici.

La radicalità delle fede nel Figlio dell’Uomo è per Papa Montini la radice fondamentale del suo insegnamento. In questi giorni in cui la Chiesa Cattolica celebra il Giubileo della Speranza, fanno eco in questo libro, i messaggi sulla dimensione della speranza negli insegnamenti di San Paolo VI.

Un pensiero al giorno è un’opera preziosa per tutti coloro che cercano ispirazione nella vita quotidiana e per chi desidera approfondire la figura e la profondità di San Paolo VI. Una riflessione quotidiana, un invito alla preghiera e all’azione concreta, con indicazioni specifiche per vivere in modo autentico e fedele ai valori cristiani.

La dimensione della speranza vive in tutte le pagine di questo libro. E oggi più che mai è un invito a non arrendersi di fronte alle sfide della vita.

Per Montini la chiesa ha il compito di essere guida spirituale e morale in un mondo in continuo cambiamento: un mondo quello di Montini che era all’inizio del cambiamento e che oggi, come sappiamo, ha sempre più bisogno di speranza.

San Paolo VI è un pontefice che ha affrontato sfide importanti e complesse: dal Concilio Vaticano II alle trasformazioni sociali e culturali degli anni Sessanta e Settanta. I suoi pensieri risuonano di straordinaria attualità, offrendo una bussola per orientarsi in un mondo spesso frammentato e incerto. Una figura, quella che viene tratteggiata dal libro di Stenico, che mette in luce non solo la profondità del pensiero di Paolo VI, ma anche la sua umanità, il suo coraggio e la sua fede incrollabile.