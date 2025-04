Re Carlo III e la Regina Camilla in Italia: il programma della visita reale

Re Carlo III e la Regina Camilla sono in Italia. Arrivati ieri, le loro visite ufficiali sono cominciate oggi e si prolungeranno fino al 10 aprile. Il viaggio reale in Italia va oltre la diplomazia, ma rappresenta un simbolico consolidamento dei rapporti tra Italia e Regno Unito.

Il programma della loro visita nel Bel Paese

I sovrani britannici sono atterrati ieri all’aeroporto di Roma Ciampino, pronti ad affrontare i prossimi 3 giorni in Italia. Il loro programma reale è ricco di incontri religiosi, diplomatici ma anche culturali.

La Regina Camilla e Re Carlo III appena atterrati all’areoporto di Roma Ciampino.

Foto: (AP Photo/Andrew Medichini)



Re Carlo III e la Regina Camilla hanno iniziato la loro giornata di oggi con una visita in Vaticano. I due sovrani hanno partecipato ad una funzione ecumenica presso la Cappella Sistina sul tema “cura del creato”. La loro partecipazione ha un valore estremamente importante, essendo Carlo III il governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra. L’incontro tra Carlo III e Papa Francesco rappresenta quindi un incontro tra la chiesa cattolica e quella anglicana. A seguito della cerimonia, i sovrani britannici hanno fatto visita alla Basilica di San Paolo fuori le mura, figura religiosa a cui l’Inghilterra è storicamente molto legata.

La giornata di domani 9 aprile è ricca di incontri istituzionali e di prime volte: Re Carlo III sarà il primo sovrano britannico a tenere un discorso in fronte alla seduta congiunta nel Parlamento italiano. Questo primato simboleggia il consolidamento tra l’Italia e il Regno Unito, evidenziato il rispetto tra i due Paesi. Spostandosi dal Parlamento, i due sovrani britannici verranno accolti in Quirinale dal Presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Durante la giornata seguiranno incontri diplomatici per discutere sulla cooperazione tra Italia e Regno Unito in tematiche internazionali rilevanti, come il cambiamento climatico e la sostenibilità.

La visita dei sovrani britannici si concluderà il 10 aprile a Ravenna in una cornice culturale. Re Carlo III e la Regina Camilla sono attesi nella città romagnola. Saranno lì calorosamente accolti tra visite ai mosaici della città e alla tomba di Dante Alighieri. A seguito i programmi dei due sovrani britannici si divideranno: mentre la Regina Camilla sarà ospite ad un evento al museo Bayron, Re Carlo III continuerà la sua immersione culturale tra come la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia.

I programmi dei reali sono molto densi ma anche pieni di spunti e riflessioni su come ciò che l’Italia ha da offrire e su come il Paese possa collaborare con il Regno Unito in diverse tematiche. Oltre all’arricchimento storico e culturale, la visita italiana di Re Carlo III e della Regina Camilla è un ottimo inizio per un dialogo su come Italia e Regno Unito possano collaborare in un mondo sempre più globalizzato ed in competizione.