Gualtieri sindaco di Roma: pronto per un secondo mandato

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha recentemente dichiarato di volersi ricandidare per un secondo mandato. Durante il suo mandato, si è impegnato a migliorare la capitale, seppur non senza sfide. Ora, si ritiene pronto per continuare la sua avventura di migliorare Roma.

Un secondo mandato per Gualtieri?

Durante la sua presenza nella trasmissione “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, l’attuale sindaco di Roma Roberto Gualtieri (parte del Partito Democratico) ha dichiarato una sua futura candidatura alle nuove elezioni.

A sinistra il sindaco Roberto Gualtieri, ospite di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1 condotto da Giorgio Lauro (a destra) e Geppi Cucciari.

Foto: Romatoday

La notizia non stupisce, perché il sindaco aveva già espresso questa sua volontà già in passato. Gualtieri (parte del PD, di centro-sinistra) ha sostenuto l’importanza di formare alleanze per sconfiggere le forze di destra alle prossime elezioni. Durante il suo intervento in trasmissione, descrive il suo lavoro come “piuttosto intenso ma bello e appassionante” e non senza poche difficoltà. Inoltre, Gualtieri si dice fermamente convinto sul fatto che Roma “non è destinata alla mediocrità”. Proprio per questo motivo, Gualtieri si è impegnato a migliorare la capitale facendo tutto il possibile durante il tempo a lui concesso. L’attuale sindaco sostiene di aver avuto alcune difficoltà all’inizio del suo mandato avendo realizzato in pochi anni ciò che richiederebbe normalmente un decennio.

Cos’è successo durante il primo mandato Gualtieri

Durante il suo mandato, l’attuale sindaco di Roma ha dimostrato il suo impegno per migliorare i problemi cronici della capitale. Uno tra questi è il tema dei rifiuti che ha visto un miglioramento. Durante i primi due anni del mandato, la raccolta differenziata è aumentata del 2% nella capitale (dal 45% al 47%). Un progetto significativo è anche quello della costruzione del termovalorizzatore, al fine di recuperare quasi totalmente i materiali di scarto dovuti alla combustione.

Un altro problema importante per la capitale è la situazione trasporti. Roma è una grande città che necessità di mezzi di trasporto efficienti e al passo con i tempi. Durante il suo mandato il sindaco Gualtieri ha fissato come obiettivo la costruzione della tranvia Togliatti ed una modernizzazione della linea A e nuovi treni per la linea B della metropolitana, previsti per la fine dell’anno. Per agevolare la riduzione delle auto o mezzi di trasporto inquinanti, entro l’anno prossimo dovrebbe essere finalizzato il Grande Raccordo Anulare delle Bici (GRAB).

Il sindaco Gualtieri è pronto per affrontare un nuovo mandato e migliorare Roma. Sebbene il suo programma elettorale non sia ancora stato pubblicato, è possibile che il sindaco mantenga una linea simile al mandato precedente. Tra i suoi principali punti è possibile aspettarsi un ulteriore miglioramento nelle infrastrutture pubbliche, insieme ad un maggiore coinvolgimento della capitale in eventi internazionali.