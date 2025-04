Meta AI: cos’è e come utilizzarla su Facebook, Instagram e Whatsapp

Meta AI arriva in Europa! Dopo un anno di ampio utilizzo negli Stati Uniti, la società Meta è pronta a rilasciarla in circa 60 paesi in Europa. Cos’è questo nuovo servizio e come funziona?

Cos’è Meta AI

Sarà capitato di aprire una delle app Meta (Facebook, Messenger, Whatsapp o Instagram) e notare un pallino blu sul lato dello schermo: è Meta AI. Da qualche giorno è disponibile gratuitamente in Europa, in oltre 60 paesi. Questo nuovo servizio, sviluppato dalla società Meta, è un assistente digitale disponibile per tutti gli utenti. Questa nuova funzione si basa sull’intelligenza artificiale basata su modelli di linguaggio molto avanzati, come Llama 3.2. Ciò permette di offrire un supporto agli utenti, in modo veloce ed efficiente usando un linguaggio naturale e scorrevole. Il nuovo chatbot è molto simile a software già in circolazione, come ChatGPT di Open AI e Gemini di Google. C’è però una limitazione: a differenza delle app appena nominate, Meta AI può offrire solo contenuti testuali, almeno per il momento.

Come utilizzare la nuova funzione?

La funzione Meta AI è integrata nelle app di Meta (Whatsapp, Instagram, Messenger, Facebook), senza richiedere il download aggiuntivo di nuove app. Per utilizzarla bast un solo click nel cerchietto blu che compare in basso a destra nelle app di Meta. Ci sono tanti modi per trarne vantaggio. Tra le funzioni offerte c’è la possibilità di fare domande ed ottenere risposte su una grande area di argomenti, ma anche chiedere consigli sullo sviluppo e sulla creazione di contenuti social.

Esempio di utilizzo di Meta AI sull’app di messaggistica Whatsapp.

Foto: Smartworld.it

Essendo Meta AI integrata nelle app della società, è possibile anche utilizzarla direttamente in una conversazione con altre persone: basta digitare nella chat @metaAI, seguita dalla richiesta/domanda/consiglio di cui si ha bisogno. La nuova funzione sarà immediatamente disponibile per offrire supporto all’interno della chat.

Esempio dell’utilizzo di Meta AI in una chat, digitando “@MetaAI” seguita dalla richiesta.

Foto: ytechb.com

Se può essere di supporto anche in una chat privata, sorge il dubbio sulla protezione dei dati e sul rispetto della privacy. Molti utenti hanno sollevato scetticismo in merito a questo tema. In risposta, la società Meta afferma che la nuova funzione è programmata per rispettare la privacy. Tuttavia, è sempre importante essere consapevoli sulle informazioni condivise durante l’interazione con l’assistente digitale.

La società Meta ha capito quanto l’intelligenza artificiale sia sempre più importante nella vita di tutti giorni, sia in ambito personale che professionale. Integrare una funzione come Meta AI all’interno delle proprie app è importante. Ciò permette alla grande fetta di utenti che utilizzano queste ultime di poter ricevere sostegno e supporto sempre all’interno di Meta senza dover ricorrere ad app esterne, garantendo un’esperienza fluida e senza interruzioni nel “mondo Meta”.