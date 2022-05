Avatar 2 il primo trailer dopo anni

Dopo anni di silenzio si ritorna su Pandora, James Cameron infatti, direttore del rivoluzionario Avatar uscito nel 2009 ha di nuovo sorpreso i fan mostrando finalmente un trailer completo di Avatar 2 – La via dell’acqua e annunciando l’uscita, che nelle sale italiane sarà il 14 dicembre 2022 ma non solo; sono state rivelate numerose informazioni su questo primo sequel, su quelli che lo seguiranno e sulle nuove tecnologie utilizzate nelle pellicole, ma anche sulla trama e sulla vicenda di Jake Sully e Neytiri, e della loro famiglia. Ecco quindi tutte le principali informazioni da conoscere in attesa di tornare sul pianeta dei Na’vi.

La via dell’acqua

Rispetto al primo Avatar il sequel promette di approfondire molto di più il mondo di Pandora; sebbene infatti l’opera di James Cameron nel 2009 abbia rivoluzionato a tutti gli effetti il mondo del cinema per l’utilizzo innovativo delle tecnologie e per la qualità dell’impatto visivo, il mondo ricreato e le dinamiche che lo riguardavano per quanto affascinanti non erano certo approfondite. Sicuramente non è indispensabile in un film così estetico e fantascientifico sviscerare ogni aspetto e logica del mondo ricreato, tuttavia Avatar 2 – La via dell’acqua approfondirà maggiormente sia le dinamiche culturali dei Na’vi che del pianeta; verranno mostrate diverse società dei nativi, luci ed ombre e probabilmente anche antagonisti con punti di vista differenti da quello del clan che Jake Sully si ritrovò a difendere e a cui si unì definitivamente.

Il regista ha inoltre dichiarato che ogni sequel sarà autoconclusivo, anche se protagonista rimarrà comunque l’ex marine ora Na’vi a tutti gli effetti Jake Sully e la sua stirpe, e che ogni pellicola esplorerà un ambiente diverso e appunto una tematica diversa; se il primo Avatar era un’introduzione, questo secondo episodio avrà al suo centro l’oceano di Pandora e la famiglia.

La nuova tecnologia utilizzata, il cast e il destino della saga

È stato annunciato che non solo Avatar 2, ma anche i sequel 3, 4 e 5 sono già in produzione e che addirittura gran parte delle riprese sono già iniziate; James Cameron ha infatti deciso di girare insieme le pellicole che usciranno a due anni di distanza l’una dall’altra, con il primo sequel appunto Avatar 2 – La via dell’acqua in uscita nel 2022, trasformando questa saga cinematografica in un vero e proprio progetto di vita decennale. Le riprese del secondo capitolo soltanto hanno richiesto molti anni in quanto la tecnologia utilizzata nel primo Avatar non prevedeva un utilizzo subacqueo, quindi il regista si è ritrovato a dover utilizzare tutta la sua inventiva ed esperienza, già applicata nella regia del Titanic, per sviluppare nuove tecnologie ed adattare le precedenti. A prescindere dal gusto o dalle critiche, è fattuale che con questa saga Cameron abbia rivoluzionato il livello tecnologico del mondo del cinema nel 2009, e ora pare sia pronto a fissare dei nuovi standard. È stato inoltre confermato che nonostante le riprese dei sequel siano state portate avanti contemporaneamente il livello delle tecnologie utilizzate non sarà lo stesso, ogni capitolo avrà comunque una progressione anche nei mezzi con cui è stato prodotto e un impatto diverso dal precedente.

Anche il casting ha rivelato delle sorprese, perché se è confermata la presenza di Sam Worthington e di Zoe Saldana nei panni rispettivamente di Jake Sully e Neytiri, pare che anche Stephen Lang, il colonnello Quaritch a comando delle forze militari umane farà ritorno, nonostante il personaggio non fosse sopravvissuto alla battaglia finale del primo Avatar; dalle immagini nel trailer rilasciato si può vedere un avatar armato con equipaggiamento RDA (l’azienda umana che si occupa delle spedizioni su Pandora) molto somigliante al colonnello, indizio che forse la sua coscienza sia stata trasferita in esso prima di morire o in seguito allo scontro magari tramite clonazione.