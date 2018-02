Sanremo 2018: Spotify svela il podio in anticipo con una playlist

E se vi dicessimo che Spotify ha svelato il podio del Festival di Sanremo con ben 4 giorni di anticipo? Ecco la dimostrazione.

Un toto-nomi, le scommesse e gli interventi degli esperti per cercare di azzeccare il nome del vincitore della 68° edizione del Festival. Ma tutto ciò non serve, perché a farlo ci ha pensato il più influente e autorevole “guru” della musica ai giorni nostri: Spotify con un pronostico quanto azzeccato e minuzioso ha anticipato di 3 giorni tutto il podio di Sanremo 2018.

Non vogliamo pensare a strani complotti o ai soliti “giochetti” ma, nel dubbio, venerdì abbiamo fotografato la playlist ufficiale di Spotify con i brani di Sanremo pubblicata mercoledì 7 con tutti i brani del Festival di Sanremo. Quindi ancora a gara aperta e con i giochi ancora in corso:

Come potete vedere è palesemente tutto il podio di questo Festival pubblicato con 3 giorni di anticipo dall’annuncio finale. Davvero curioso come Spotify abbia posizionato i brani proprio in quel modo e che poi si sia realizzato, per davvero, l’ordine di classifica. Sarebbe interessante scoprire in quale ordine le canzoni sono state posizionate all’interno della playlist. L’ordine, vi assicuriamo, è sempre stato quello e non ri-mescolato dopo la serata finale.

Lo streaming capace di dominare anche stavolta. Meglio di qualsiasi bookmaker o esperto del settore, Spotify va dritto sui tre del podio e azzecca tutto quanto.

Spotify è il più grande colosso per la musica streaming in Italia, quindi, per il prossimo Sanremo, rivolgetevi a Spotify e potreste avere delle belle sorprese. Come in questo caso.

Un Sanremo 2018 che non ha mai smesso di stupire, come in questo caso. Spotify ha spoilerato tutto ma nessuno se ne è accorto, ed oggi la questione è davvero interessante e curiosa. Spotify sa, Spotify sceglie. Anche a Sanremo.