Biennale 2026: il Padiglione Russia apre solo per quattro giorni tra sanzioni, polemiche e boicottaggi

Dopo settimane di tensioni politiche e culturali, la partecipazione della Russia alla Biennale 2026 si concretizza in un compromesso che ha il sapore dell’eccezione: il Padiglione Russo ai Giardini sarà accessibile esclusivamente durante i giorni di pre-apertura, dal 5 all’8 maggio, e soltanto per stampa e addetti ai lavori. Dal 9 maggio fino al 22 novembre, le porte resteranno chiuse.

Una presenza, quindi, formalmente confermata ma di fatto invisibile al pubblico. Una soluzione che, più che risolvere il conflitto, sembra cristallizzarlo.

Il braccio di ferro politico

La decisione ha acceso uno scontro diretto con la Commissione Europea, che ha criticato apertamente l’ammissione della Russia, arrivando a congelare circa 2 milioni di euro di finanziamenti destinati alla manifestazione. Fondi sospesi, in attesa di chiarimenti che la Fondazione Biennale dovrà fornire entro 30 giorni.

Nel frattempo, 22 Paesi europei — tra cui l’Ucraina — hanno firmato una lettera per chiedere l’esclusione della Russia, consolidando un fronte politico compatto. Anche il Ministro della Cultura italiano, Alessandro Giuli, ha preso le distanze, dichiarando la propria contrarietà e annunciando che non parteciperà alle inaugurazioni ufficiali.

Nonostante le pressioni, la Fondazione Biennale ha scelto di mantenere la propria linea: includere i padiglioni di Russia e Israele, rivendicando l’autonomia dell’istituzione e sostenendo che artisti e opere non coincidono automaticamente con i governi che rappresentano. Una posizione che richiama l’idea di un’arte “al di sopra” della politica — ma che, nei fatti, si scontra con un contesto in cui ogni scelta culturale è inevitabilmente letta come gesto politico.

Esclusi ma presenti

A complicare ulteriormente il quadro è la decisione della Giuria di escludere i padiglioni di Russia e Israele dalla competizione per i Leoni d’Oro e d’Argento.

Nel comunicato ufficiale, la Giuria ha rivendicato una responsabilità etica, dichiarando di voler difendere il ruolo storico della Biennale come piattaforma capace di rispondere alle urgenze del presente e di promuovere i diritti umani. Da qui la scelta di non considerare Paesi i cui leader sono accusati di crimini contro l’umanità dalla Corte Penale Internazionale.

Il presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, ha definito la decisione “una naturale espressione della libertà” della Giuria, ribadendo al contempo la propria linea inclusiva. Il risultato è un paradosso evidente: padiglioni aperti ma chiusi, presenti ma esclusi, legittimati ma allo stesso tempo marginalizzati.

Tra ritorni e contestazioni

La Russia torna alla Biennale dopo l’assenza del 2022, quando artisti e curatori avevano scelto di ritirarsi in seguito all’invasione dell’Ucraina. Israele, invece, arriva da un’edizione segnata da forti proteste legate alla guerra a Gaza, culminate nella chiusura del padiglione il giorno stesso dell’inaugurazione.

Due presenze che, già prima ancora delle opere, portano con sé un carico politico difficilmente ignorabile.

I progetti espositivi

Il Padiglione Russo presenta “The Tree is Rooted in the Sky”, progetto promosso da Mikhail Shvydkoy che coinvolge oltre 50 giovani artisti — tra musicisti, poeti e filosofi — provenienti da Russia, Brasile, Mali, Messico e Argentina.

Secondo il delegato, la dimensione plurinazionale della mostra rappresenta «un’ulteriore prova che la cultura russa non è isolata e che i tentativi di “cancellarla” intrapresi negli ultimi quattro anni dalle élite politiche occidentali non hanno avuto successo». Un progetto che ambisce a costruire una “polifonia multilingue” capace di mettere in discussione la centralità culturale occidentale.

Il Padiglione Israeliano, ospitato quest’anno all’Arsenale, presenta invece “The Rose of Nothingness” di Belu-Simion Fainaru, un’installazione ispirata ai versi di Paul Celan che utilizza acqua e pigmento nero per indagare memoria, identità e perdita.

Una Biennale impossibile da neutralizzare

In questo scenario, la Biennale smette di essere soltanto uno spazio espositivo e diventa un campo di tensione, dove arte, diplomazia e potere si sovrappongono senza più possibilità di separazione. Non si tratta tanto di stabilire chi abbia ragione o torto, quanto di riconoscere ciò che questa edizione rende impossibile ignorare: la cultura non è mai neutrale, soprattutto quando pretende di esserlo.

La Biennale 2026 è destinata a passare alla storia non solo per le opere che ospiterà, ma come un banco di prova decisivo per la diplomazia culturale europea. Un momento in cui istituzioni, artisti e pubblico sono stati costretti a confrontarsi con una domanda scomoda: fino a che punto è possibile separare l’arte dalla responsabilità politica?

Forse è proprio qui che si gioca la sua eredità più significativa: nell’averci ricordato che la cultura è sempre, inevitabilmente, un atto politico. E che, allo stesso tempo, la politica continua a passare — anche — attraverso la cultura.