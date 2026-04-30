Biennale 2026: il Padiglione Russia apre solo per quattro giorni tra sanzioni, polemiche e boicottaggi
Bianca Ricci
- Cultura

Biennale 2026: il Padiglione Russia apre solo per quattro giorni tra sanzioni, polemiche e boicottaggi

Biennale 2026: il Padiglione Russia apre solo per quattro giorni tra sanzioni, polemiche e boicottaggi

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Cultura - 30 Aprile 2026

di Bianca Ricci

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