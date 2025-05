Red Bull 64 bars live arriva finalmente anche a Roma

Un video-annuncio rivela la location di RED BULL 64 BARS LIVE 2025 e ci porta nel complesso di CORVIALE, all’interno del Serpentone.

Il messaggio che si legge nel video, “La periferia è la capitale del rap”, ricorda quello che è stato e sarà anche quest’anno lo spirito di RED BULL 64 BARS LIVE. Dopo i tre anni a Scampia, il racconto delle periferie – iniziato con la prima edizione di RED BULL 64 BARS LIVE nel 2021 – continua anche quest’anno con la nuova tappa romana per accogliere alcuni tra i più grandi artisti della scena rap e urban del nostro Paese.

Dallo studio al palcoscenico: RED BULL 64 BARS è rap nella sua forma più pura, un freestyle di 64 barre ormai diventate culto per i fan e per gli stessi artisti. Durante RED BULL 64 BARS LIVE non mancheranno di certo momenti memorabili ed esibizioni che accenderanno il pubblico, tra i pezzi cardine del repertorio degli artisti – con nomi ancora da svelare – e i loro Red Bull 64 Bars.

In occasione dell’annuncio di RED BULL 64 BARS LIVE una serie di attività ha animato il quartiere di San Lorenzo: sono comparsi dei graffiti – opera di 5 artisti di Corviale e San Lorenzo – che riportano le barre più significative di alcuni tra i protagonisti di RED BULL 64 BARS (Marracash, Noyz Narcos, Ele A, Fabri Fibra, Ketama 126, Geolier). Inoltre, ieri sera è andato in scena un evento a sorpresa con SICK LUKE, produttore romano tra i più in vista della scena: un DJ set ha animato la piazza del mercato di Largo degli Osci. Più in generale, durante tutta la giornata diverse iniziative con realtà culturali del quartiere con alcune iniziative hanno raccontato le periferie di Corviale e San Lorenzo.

Il 4 ottobre 2025 a Corviale (presso il Campo da Rugby di via degli Alagno) è quindi l’appuntamento da segnare in calendario per i fan di RED BULL 64 BARS e per tutta la comunità locale e non solo. In occasione dell’annuncio sono già disponibili dei biglietti early bird a un prezzo eccezionale fino ad esaurimento (https://www.ticketone.it/artist/red-bull-64bars-live/).

Il live sarà disponibile in streaming, e a seguire on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull totalmente dedicato alla nuova musica, da dove è possibile rivivere le live degli anni precedenti.