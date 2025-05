Robert Francis Prevost è Papa Leone XIV

Robert Francis Prevost è il nuovo Papa e ha scelto di prendere il nome di Leone XIV. Eletto al quarto scrutinio, effettuato nella seconda giornata di conclave dell’8 maggio, il cardinale Prevost è il primo Papa statunitense e il 267° della Chiesa cattolica.

Quando il cardinale protodiacono Dominique Mamberti ha pronunciato il nome del cardinale Prevost, in seguito alla tradizionale formula «Habemus Papam», la folla riunitasi a San Pietro è rimasta per un attimo sorpresa. Nonostante questo sia stato uno dei conclavi più internazionali di sempre, il sentore che il nuovo Papa fosse italiano, con Pietro Parolin tra i preferiti, era piuttosto diffuso. Di fronte alla visibile commozione del neo-eletto pontefice e all’emozione dei 150mila fedeli accorsi in Piazza San Pietro, un coro è stato innalzato poco dopo, acclamando il cardinale Prevost al grido di «Leone, Leone».

Lo «yankee latino»

Lo «yankee latino»: è così che viene definito dai giornali. Robert Francis Prevost nasce, infatti, a Chicago, in Illinois, nel 1955, da madre di origini spagnole e padre di origini francesi e italiane. Ha doppia cittadinanza, statunitense e peruviana, quest’ultima ottenuta in seguito alla sua lunga esperienza da missionario nel Paese. Nel 1977 si laurea in matematica alla Villanova University della Pennsylvania, università privata e cattolica, chiedendo poi di entrare nell’ordine di Sant’Agostino. Nel 1981 prende i voti da agostiniano e man mano scala la gerarchia dell’ordine: dal 2001 al 2013 per due mandati consecutivi è stato priore generale, ’autorità che presiede e governa lo stesso Ordine. Nel 1985 viene inviato nella missione agostiniana in Perù, che lo renderà vicino ai paesi non occidentali e alla questione migratoria, allineandosi a Papa Francesco. Nel gennaio del 2023 Bergoglio lo nomina prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina, conferendogli il titolo di arcivescovo-vescovo emerito dei Chiclayo. Nel luglio del 2023, Papa Francesco annuncia poi la sua creazione a cardinale.

Una scelta di compromesso

Sono già diverse le novità introdotte con l’elezione del cardinale Prevost. Si tratta del primo Papa nordamericano e del secondo americano consecutivo. Per la prima volta il discorso a seguito dell’elezione viene letto e non pronunciato a braccio. Inoltre, Papa Leone XIV è il primo pontefice agostiniano della storia. La sua elezione a vescovo di Roma è vista da molti come una scelta di mediazione: da un lato, si tratta di una figura in continuità con il suo predecessore, Papa Francesco, dall’altro, con i suoi modi cauti e pragmatici, è considerato capace di unire sia progressisti che conservatori. Infatti, Prevost è considerato conservatore su alcuni temi come l’accoglienza dei migranti, l’attenzione ai poveri e al cambiamento climatico; ma al tempo stesso resta più in linea con posizioni conservatrici in tema di diritti delle persone LGBT+ e sul ruolo delle donne all’interno della Chiesa. La sua carriera non è stata esente da ombre, tuttavia: coinvolto qualche anno fa in due vicende relative ad abusi sessuali nel clero, è stato accusato dalle stesse vittime di non aver gestito adeguatamente le accuse contro due sacerdoti riguardo abusi sessuali su minori. Tuttavia, in entrambi i casi, il Vaticano ha negato ogni responsabilità di Prevost.

Le sfide del suo pontificato sono già molteplici e rilevanti, ma il suo discorso si è basato tutto su un’unica parola: «pace», ripetuta ben nove volte. La scelta stessa del nome Leone XIV è significativa. Il suo nome rimanda, infatti, a Leone XIII, che regnò tra il 1878 e il 1903, ricordato per essere un papa dalla parte del sociale e dei lavoratori. Il nuovo pontefice ha parlato dinanzi ai fedeli e ai milioni di telespettatori in tutto il mondo di «pace disarmata e disarmante», chiedendo aiuto nel «costruire i ponti con il dialogo, con l’incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace».