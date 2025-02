Sanremo 2025: in un’edizione all’insegna della melodia, vince Olly

Il Festival di Sanremo si conclude con la vittoria di Olly con “Balorda Nostalgia”.

Dopo una finale che resterà impressa negli annali per i colpi di scena e le posizioni in classifica inaspettate, questa edizione della kermesse ha il grande merito di aver riportato sul palco dell’Ariston la grande melodia delle canzoni italiane.

Non è un mistero che la melodia abbia sempre avuto un posto d’onore nel cuore degli italiani, ma in questa edizione si è finalmente assistito a un ritorno alla melodia con brani meno improntati sull’aspetto elettronico e più orientati verso una musica suonata, aspetto questo apprezzato dall’orchestra come più volte ribadito dalla stessa.

Carlo Conti ha portato avanti la macchina del festival in maniera impeccabile, come dimostrano i dati e l’apprezzamento del pubblico. Il Festival di Sanremo è ormai diventato un appuntamento imperdibile, paragonabile alle feste comandate. Questa sera, al suo fianco c’erano Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

È stata una competizione ardua quest’anno; fin dall’inizio non c’era un brano che garantisse la vittoria al primo ascolto, come accadde per “Brividi” di Mahmood e Blanco, e ogni artista ha dovuto costruire esibizione dopo esibizione il proprio posto in classifica.

Certo, c’è chi ha tentato di fare male, ma anche questo fa parte del Festival di Sanremo: non è un palco per tutti e, su 29 artisti, può succedere.

Tra i finalisti, con enorme sorpresa, abbiamo trovato Fedez, Brunori Sas, Olly, Simone Cristicchi e Lucio Corsi. Giorgia, incredibilmente, si è classificata al sesto posto, suscitando una protesta notevole da parte del pubblico e della sala stampa.

La classifica finale è stata una grande sorpresa per tutti, a conferma che questo Festival è stato imprevedibile sotto ogni aspetto.

A vincere il Festival di Sanremo 2025 è stato Olly, seguito da Lucio Corsi al secondo posto.

Ora, mentre le luci dell’Ariston si spengono, resta l’eco di questa edizione che ci accompagnerà fino alla prossima. E sicuramente ci saranno sempre quei brani che, dopo tanti ascolti, apprezzeremo più di oggi; è solo questione di tempo e di playlist.

E ora lo sguardo è rivolto verso l’Eurovision 2025 di Basilea, mentre un ritorno di Carlo Conti l’anno prossimo è già certo.un Conti-bis è già certo.