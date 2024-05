L’Eurovision Song Contest può essere considerato come uno degli eventi musicali più seguiti e amati in Europa. Un festival che, in realtà, detiene una lunga storia che ebbe inizio a Lugano, in Svizzera, nel 1956 con soli sette paesi partecipanti. L’entusiasmo per quest’evento è andato man mano a crescere, giungendo, nel 2024 sul palco della Malmo arena, in Svezia, con 40 paesi partecipanti, dove le lingue protagoniste sono divenute 14.

Un interesse mosso sia dai media che dal pubblico televisivo, soprattutto da quest’ultimo, considerando che nel 2023 l’evento è stato seguito da 162 milioni di spettatori in diretta televisiva, non tenendo presenti coloro che hanno seguito il festival attraverso piattaforme digitali come YouTube o TikTok.

L’Italia ha ospitato l’Eurovision Song Contest nel 1965 a Napoli e nel 1991 a Roma e ha avuto l’onore di ottenere il primo posto nel 1964 con “Non ho l’età” di Gigliola Cinquetti, nel 1990 con “Insieme: 1992” di Toto Cutugno e nel 2021 con “Zitti e buoni” dei Maneskin. Successi che hanno ammaliato gli italiani e hanno consolidato l’interesse per il festival.

La gaffe della Rai

Dopo la seconda semifinale dell’Eurovision vi sono concorrenti che si battono a suon di note per ottenere la vittoria finale, tra fischi e gaffe della Rai. Giovedì 9 maggio è stata un’altra serata di grande performance, dove la musica di sedici nazioni semifinaliste ha pervaso il palco della Malmo Arena.

Artisti che gareggiano per un solo scopo: accedere al gran finale, all’ultima esibizione prima della vittoria, che vi sarà sabato 11 maggio. Nonostante l’entusiasmo per la finale, sia da parte degli spettatori che dei concorrenti, il grave errore della Rai, che ha mostrato le pagelle della semifinale in diretta, pone Angelina Mango in una posizione di rischio. Si tratta della cantante che rappresenta l’Italia in questa sessantottesima edizione dell’Eurovision dopo aver vinto il Festival di Sanremo con “La noia”.

Un errore di Rai2 considerato imperdonabile, una gaffe che non è terminata solo con la messa in onda delle pagelle, piuttosto con la loro pubblicazione in seguito sul profilo social ufficiale del canale. Uno sbaglio che potrebbe costare molto ad Angelina Mango, dato che altre giurie potrebbero decidere di non votare per l’Italia. Altri, invece, hanno sottolineato come da tali voti divulgati emergesse una percentuale di favore maggiore per la cantante israeliana, Eden Golan, che con il suo brano “Hurricaine” sembra aver raggiunto un 39% di voti.

Uno scenario già complicato per la gaffe italiana, ma che si aggrava ulteriormente, sfociando in tematiche piuttosto delicate: a Malmo si diffondono manifestazioni pro-Palestina, mentre sul palco dell’Eurovision, Eden Golan, è stata più volte fischiata.

I finalisti 2024

La finale si terrà sabato 11 maggio e, per ora, le favorite risultano essere Edan Golan e la Svizzera con Nemo. L’Italia, però, non perde le speranze e crede che le sublimi performance di Angelina Mango possano far ribaltare la situazione e portare la giovane cantante ad una nuova vittoria, questa volta nel contesto europeo. Ventisei concorrenti, venti qualificati nelle semifinali, ma il trittico favorito è Svizzera, Croazia, con Baby Lasagna che si è fatto notare con un’esibizione rock e Israele.

Nonostante le previsioni non è facile capire chi vincerà l’Eurovision, dato che il tutto è nelle mani di una giuria popolare e nazionale, le cui valutazioni, generalmente, variano molto. Non sempre si parla solo di musica, ormai ovunque entra la politica, alleanze e meccanismi geopolitici che influenzano eventi che dovrebbero essere privi di questi connotati.