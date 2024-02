E.T. L’Extra-Terrestre musicato dal vivo dall’Orchestra Sinfonica di Milano

L’Auditorium Gustav Mahler di Milano offre un altro imperdibile appuntamento per gli appassionati di cinema e musica, per i bambini e per chi, adulto, ha conservato uno spirito fanciullesco: il film E.T. L’Extra-Terrestre di Steven Spielberg (1982), con la colonna sonora del Premio Oscar John Williams, musicata dal vivo dall’Orchestra Sinfonica di Milano.

Essa sarà diretta da Ernst van Tiel, grande specialista della sonorizzazione di pellicole dal vivo, particolarmente vicino alla produzione di John Williams. La proiezione è in lingua originale, sottotitolata in italiano.

Proiezione di E.T. L’Extra-Terrestre domenica 25 febbraio, con un doppio appuntamento, alle ore 15.30 e alle ore 19.30.

L’Auditorium torna così ad essere la sala cinematografica che era stata prima che gli spazi del Cinema-Teatro Massimo si trasformassero nella attuale splendida sala da concerti.

La pellicola cattura i sogni di grandi e piccoli, necessari ora più che mai. Perchè come diceva lo stesso Spielberg, quando il mondo va di male in peggio, diviene quasi indispensabile credere in qualcosa di magico, di fantastico. Solo così possiamo mantenere la speranza e continuare a credere: credere all’amicizia, alla fratellanza, all’uguaglianza nella diversità.

Uscito in Italia il 3 dicembre 1982, ET racconta la bella storia di un incontro notturno tra un extraterrestre, abbandonato sulla terra dai compagni, ed un bambino.

Alla paura iniziale di entrambi, segue un avvicinamento che si trasforma in amicizia solidale, tanto che dalla sopravvivenza di uno dipende anche quella dell’altro.

Il bambino, i due fratelli e la mamma, cercano di nascondere il E.T. L’Extra-Terreste alla polizia che si è messa sulle sue tracce. Dopo varie peripezie riusciranno a farlo tornare a casa, nella galassia.

Auditorium di Milano, Largo Mahler,

Biglietti

Intero: 55 € in platea, 44 € in galleria. Over 60 e Convenzioni: 41 € (platea), 33 € (galleria). Under 30: 27 € (platea), 22 € (galleria); Sostenitori: 27 € (platea), 22 € (galleria).

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria dell’Auditorium di Milano, oppure online su Vivaticket.

Orari biglietteria Auditorium di Milano: Martedì-Domenica, 10 – 19. Recapiti: T. 02 83389.401, e-mail: biglietteria@sinfonicadimilano.org

Durata: 120 minuti, senza intervallo.