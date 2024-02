Sanremo 2024: si chiude il cerchio di Amadeus, un’edizione che rimarrà per sempre nella storia del Festival

Cala il sipario sul Festival di Sanremo 2024, dopo una settimana di tour de force in una Sanremo stracolma di gente e con la voglia di vivere quello che ad oggi è diventato un simbolo capace di unire l’Italia di fronte alla televisione, sui social e su tutti i canali del Festival. Un’edizione che non si è fatta mancare proprio nulla, tra successi, polemiche, proprio nello stile di Sanremo che unisce e divide.

Una cosa, però, rimarrà nel tempo: questo Festival rimane nella storia come il più seguito di sempre, con un successo su tutte le fasce di età e dispositivi; tutti i record che potevano essere superati, sono stati superati. Un risultato ottenuto anche grazie a un progetto continuativo portato avanti da Amadeus nel corso di questi 5 anni, attraversando il periodo delicato della pandemia fino a un Sanremo in completa libertà come quello di quest’anno.

La gestione di Amadeus ha anche dato il via al Fantasanremo, un fenomeno esploso tra i giovanissimi (e non) capace di far crescere l’interesse verso il Festival e di permettere agli artisti di connettersi maggiormente con il pubblico.

Le polemiche non sono mancate, l’ultima riguarda il televoto di Geolier che, nella fase finale, si è aggiudicato il 60% dei voti ma non abbastanza da sovrastare il voto della Sala Stampa su Angelina Mango, che ha vinto il Festival grazie a un 75% dei voti dei giornalisti.

Polemiche che lasceranno il tempo che trovano: il regolamento è chiaro da mesi e il meccanismo, piaccia o no, funziona.

Il dato finale che sancisce il successo sono gli ascolti della serata finale, che raggiungono il 74,1% di share. Un record nell’era degli ascolti Auditel.

Sarà difficile immaginare un risultato maggiore per l’anno prossimo, ma lo dicevamo anche l’anno scorso; meglio non mettere limiti.

Amadeus si ferma qui, ma il Festival continua; la curiosità su chi prenderà le redini di questa macchina è sempre più grande e non ci resta che aspettare. Il countdown è già ripartito.