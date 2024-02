Sanremo 2024, Geolier: “Non mi sento di aver rubato la vittoria a nessuno”

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 si è conclusa con la vittoria di Geolier nella serata dedicata ai duetti, un risultato che ha sollevato discussioni e polemiche tra il pubblico presente all’Ariston e sul web.



Il premio portato a casa da Geolier insieme a Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, con un medley intitolato “Strade“​​​​.

La vittoria di Geolier ha suscitato reazioni incredibili da parte del pubblico presente, con una parte che ha accolto la decisione con fischi di disapprovazione.

Disapprovazione verso chi? La votazione ieri abbracciava tutti, coinvolgendo Sala Stampa, Le radio e tv ed il pubblico a casa.

I fischi a Geolier sono un ulteriore segnale di come si faccia fatica ad accettare un voto distribuito in maniera giusta, l’unica sua colpa sarebbe quella di avere una fan base molto più forte degli altri artisti.

Geolier rappresenta anche un emergente della musica e tutti sappiamo quanto sia difficile ritagliarsi uno spazio nel mondo della musica nel 2024, il tutto viene ridotto ad una critica verso Napoli e la fan base di Geolier, critiche non trovano nessun tipo di fondamento.

Addirittura, sui social ed in sala stampa, si è arrivati a dire che il team dell’Artista spiegherebbe come votare con 5 sim diverse, il cantante in conferenza stampa ha smentito tutto e ha trovato poco carina l’insinuazione (ovviamente).

“Trovo davvero che sia una brutta parola parlare di vittoria rubata, tutto questo è inutile” ha dichiarato l’artista in conferenza.