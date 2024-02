Sanremo 2024: la quarta serata, solo a Sanremo può riunirsi tutta la musica italiana

La serata dei duetti è senza dubbio la serata migliore del Festival di Sanremo.

Si azzera (quasi) del tutto la gara, sono tutti più rilassati e si ascoltano pezzi della storia della musica italiana ed internazionale.

È anche quel tipo di serata dove possiamo assistere sul palco dell’Ariston a veri mostri sacri della musica, proprio quello che è successo nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2024.

Con 30 big in gara, abbiamo visto ad oltre 65 artisti presenti sul palco, possiamo dire senza dubbio che gran parte della musica italiana (e un po’ di internazionale) è stata presente a Sanremo.



Un evento che non sarebbe possibile in nessun’altra occasione. È Sanremo e solo a Sanremo accadono cose di questo tipo.

LE PROVE

Già a partire dalle prove a cui abbiamo assistito il mood della serata era ben chiaro: frenesia ed adrenalina, tanto lavoro e prove su prove, per alcuni anche ripetute 2 o 3 volte. È una serata importantissima e tutti, soprattutto gli ospiti, vogliono dare il meglio.



In prova, partite dal mattino alle 11 e terminate alle 19, è difficile scegliere un favorito, tutti si presentano facendo attenzione ad ogni dettaglio.

LA SERATA

La serata è la consacrazione di tanto lavoro svolto ed è una vera e propria passerella della musica italiana con qualche incursione internazionale.

Sono oltre 65 gli artisti sul palco e si assiste ad un cast incredibile.

Non ci sono limiti repertorio, lingua o anno di pubblicazione ed è per questo che abbiamo assistito a delle esibzioni uniche nel suo genere.

Tra gli artisti le performance di mostri sacri come Riccardo Cocciante, Gianna Nannini, Pino D’Angiò, Ivana Spagna, Gigi D’Alessio e tanti altri. Sembrerebbe il cast di un festival musicale da sogno e invece è stata la quarta serata del Festival.



L’orchestra, grande protagonista della serata, non si risparmia e possiamo solo lontanamente immaginare l’immenso lavoro dietro a questa serata.



Oltre alle esibizioni degli artisti in gara, una perfetta Lorella Cuccarini ha condotto in maniera impeccabile al fianco di Amadeus centrando l’obettivo in pieno.

4 ore di musica per una puntata del Festival sempre tra le più attese e che non ha deluso le aspettative.



E dettaglio non da poco il ritorno di Gigi D’Agostino dopo i problemi di salute

Il colpo di scena è la vittoria di Geolier, fischiato dal pubblico senza un apparente motivo, a chi fischiavano?

La serata finale si avvicina e sarà di certo una grande sorpresa.