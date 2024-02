Sanremo 2024: abbiamo assistito alle prove tra grandi sorprese e delusioni

Con il countdown agli sgoccioli, i giochi sono ormai fatti, sta per iniziare la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Quest’anno un record di artisti che ci terranno svegli fino a tarda notte, sono 30 e li abbiamo visti in prova prima del debutto.



In scena con la loro canzone, ognuno con un mondo diverso ma solo alcuni capaci di stupire davvero, tra grandi sorprese e delusioni incredibili.



Amadeus ha fatto un bel mix di generi ed atmosfere, ce ne sarà davvero per tutti.

Ecco il resoconto delle prove direttamente dal Teatro Ariston. Uno ad uno.



Negramaro

È una classica canzone da Negramaro, sul loro pubblico saranno vincenti ma riusciranno ad arrivare a nuovo pubblico con questo pezzo?

Ricchi e Poveri

L’effetto è quello dello stupore di aver di fronte qualcosa di inaspettato, in positivo. La presenza dei ballerini sul palco è poi la ciliegina sulla torta di un mix che sarà di grande impatto per tutti.

Ancora più rispetto all’anno scorso con i Cugini di Campagna.

“Devo decidere se cantare bene o ballare bene” dice Angela.

Annalisa

Un po’ trattenuta in prova, probabilmente non vuole svelare molto nemmeno alla stampa. Il brano funziona ed il podio tanto chiacchierato in questi giorni puo essere davvero sua.

La voce, ovviamente, c’è.



Diodato

Il brano parte un po’ lento ma sul finale regala un pathos proprio da Diodato, scenograficamente rende bene. Ci sarà bisogno di qualche ascolto in più per apprezzarla in tutto e per tutto.

Mahmood

Un ritmo trascinante ma un brano che non sfrutta a pieno la sua vocalita, sembra essere tra i piu interessanti. La produzione fa l’80% del lavoro mentre il testo un po’ ne risente. I suoi precedenti fanno alzare molto l’asticella del giudizio.

Bnkr44

Il brano non è niente di nuovo, si muovono bene ma non si riescono a catturare l’attenzione.

Sangiovanni

La tanto annunciata svolta significa produrre una ballad e fare l’esatto contrario di ciò che ha fatto fino ad oggi. Bisogna inquadrarlo meglio, diamogli tempo.

Clara

Ottima performance live. Una vera rivelazione, potrebbe essere una degli outsider vincenti, ci darà belle soddisfazioni tra brano ed esibizione.

Alessandra Amoroso

Un classico da “Amoroso”, la performance regge ma il brano non aggiunge nulla alla sua carriera. Ottimo per il suo pubblico.

Fred de Palma

Il brano non gli rende affatto giustizia, perchè addentrarsi in certi generi?



Fiorella Mannoia

Il palco è praticamente casa sua ed il brano rappresenta in toto la sua carriera, una conferma ma anche qualcosa di nuovo.



Santi Francesi

La produzione gira bene, la presenza scenica c’è anche se non emergono troppo e fanno fatica a rimanere in testa.

The Kolors

Il brano è un mix di sonorità che creano un’arma letale. Con annesso balletto vanno drritti verso il podio con una performance incrediibile. Poco da dire se non che è un successo annunciato.

Big Mama

Molto a suo agio sul palco, si diverte ed il brano con un paio di ascolti in piu può diventare un bel tormentone.

Nek & Renga

È proprio ciò che ti aspetteresti da un basic Nek e Renga, niente di nuovo, tra i due quello che sembra più penalizzato è proprio Nek. Funzionerà? Vedremo.

Emma

Una grandissima sorpresa, si è spinta oltre il suo vicinato e la performance convince sotto ogni punto di vista. Può fare davvero bene.

Irama

Una ovunque sarai con il freno a mano, si tenta di nuovo la carta ballad ma questa volta appare meno forte della precedente. La sua voce però potrebbe salvarlo.

Angelina Mango

Il palco è suo, sembra essere alla sua ventesima partecipazione. Il pezzo gira bene ma lei è più forte del brano che trascina il pubblico, sarà sicuramente un tormentone ma è da riconoscere la sua capacità di stare in scena.

Geolier

Probabilmente un po’ vittima delle alte aspettative, non stupisce come dovrebbe, il brano è orecchiabile ma forse sbagliando ci si aspettava qualcosa in più.

Maninni

Il brano richiama un po’ Tananai, deve un po’ ingranare, qualche ascolto in più e ci faremo un’idea più chiara.

Ghali

Un nuovo stile per lui, funziona bene e se gioca bene questo ritorno potrebbe tornare sulla scena in maniera importante.

Gazzelle

Ritmo lento. Attitudine indie. Non decolla come dovrebbe, speriamo in una radio edit migliore.

Il Volo

Un ritorno in grande stile, il brano funziona e silenziosamente potrebbero scalare la classifica, le voci ci sono ed il pezzo potrebbe essere quello giusto.

Alfa

Un brano dai tanti “hook”, TikTok-friendly, occorre qualche ascolto in più ma sul palco si muove bene.

Dargen D’Amico

“Dove si balla” capitolo 2, poco lavoro in più, tanta messa in scena, camminata in platea ma nulla di nuovo.

Il Tre

Un outsider da cui ci si aspettava molto ma il brano non arriva ed anche dal vivo la perfomance non vola.

Mr. Rain

Giochiamo di nuovo la carta “infanzia” con due altalene sul palco, il brano non decolla e non riesce ad arrivare. Tanto look ma poca sostanza.

Loredana Bertè

Una perfetta Loredana, carica e piena di grinta, il pezzo è un vestito perfetto per lei. Sicuramente durante la serata darà molto di più.

Il primo ascolto e le prove sono solo un primo tassello di questo Sanremo 2024, da oggi inizia la gara.