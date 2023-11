Roma Music Festival 2023 sotto la direzione artistica di Amedeo Minghi, al via le semifinali il 13 novembre

Il Roma Music Festival entra nel vivo: lunedì 13 novembre, infatti, il Teatro Golden di Roma ospiterà le semifinali che daranno il lasciapassare definitivo per la finalissima del 12 dicembre.

La diciassettesima edizione del contest ideato e organizzato dal produttore e autore Andrea Montemurro anche quest’anno ha fatto registrare una grandissima partecipazione di artisti giunti da tutt’Italia. “L’obiettivo del Roma Music Festival – spiega Andrea Montemurro – è da sempre quello di offrire un palcoscenico serio, organizzato e autorevole a tutti i giovani artisti emergenti che amano la musica e credono nel merito. Il nostro è un festival autonomo e indipendente che fa leva solo sulle proprie forze ma che vuole dare reali opportunità di visibilità e crescita”.

La finale del 12 dicembre 2023 sul palco del Teatro Golden vedrà la partecipazione di una giuria qualificata composta da discografici, giornalisti e addetti ai lavori ma non solo. “Ci sarà anche il Maestro Amedeo Minghi – continua Montemurro – che si è occupato di tutte le fasi del contest in qualità di direttore artistico”.

Mancano ancora pochi giorni e poi sarà ufficiale il cast delle finali per le tre categorie “band”, “cantautori” e “interpreti”. “A tutti i ragazzi che stanno partecipando – conclude Montemurro – oltre al ringraziamento per la fiducia che ci hanno accordato, va un grande in bocca al lupo e l’augurio che possano ripetere le gesta dei tanti che dopo aver partecipato al Roma Music Festival e sono poi diventati musicisti e cantanti professionisti”.

ECCO I NOMI DEI SEMIFINALISTI DIVISI PER CATEGORIE E IN ORDINE ALFABETICO:

BAND

1. ACOUSTICOUPLE

2. ADRIATICO BAND

3. AFTER TEN

4. EMAMOLINARI

5. FRAMMENTI

6. MALADIE DES IF

7. THE SUNRISE

CANTAUTORI

1. ALYA

2. BACCO MARIE NICOLE

3. CLACELLA

4. COSTA ENRICO

5. DE CICCO ALESSIO

6. DI ALE

7. DI COSIMO FEDERICO

8. ESTER

9. FIORANI LAVINIA

10. L DREAM

11. LASERSIGHT

12. MANFREDI ORAZIO

13. NYO

14. PANDOZZI CAMILLA

15. RAVENNI COSIMO

16. RIZZO LUCIA

17. ZEROTUTTO

INTERPRETI

1. BLASI AURORA

2. BERTUZZI CATERINA

3. BERTUZZI SERGIO

4. BUTERA DANIELE

5. BUONCRISTIANI FLAVIA

6. CICCARESE ELEONORA

7. CUOMO ROSAMARIA

8. DE LUCA VALERIO

9. DI MATOLA ELENA

10. DI PIETRO REBECCA

11. FATTORI SARA

12. GALLI BEATRICE

13. MARYED MARIA GOMEZ

14. MOREA

15. MUSA MARIA

16. PELLEGRINO ROSA

17. VIO