5 album perfetti da ascoltare durante un pic-nic

Sembra finalmente vedersi all’orizzonte un timido sole estivo: quale momento migliore per andare a fare un pic-nic, collegare il proprio telefono ad una cassa e godersi questi cinque album che vi consigliamo… calorosamente

Passenger – All the Little Lights

Come può mancare ad un pic-nic uno dei successi commerciali più importanti (se non il più importante) del 2013. Passenger ci potrebbe dolcemente accomopagnare nella preparazione del nostro pranzo in un parco: dalla tovaglia alle bevande, dagli antipasti portati dalla vostra amica che ha cucinato tutta la notte al dolce fatto all’ultimo. Quando partirà Holes poi…

Fabi Silvestri Gazzè – Il padrone della festa

Inizia il pranzo. Serve qualcosa per mantenere viva l’attenzione tra i vari discorsi, con un sottofondo musicale di alto livello. Come non partire, allora, con l’album del trio meglio amalgamato degli ultimi anni: un’apertura magistrale con Alzo le mani e una chiusura altrettanto degna grazie alla title track. Il pic-nic è una festa, diventiamone tutti padroni.

Frankie HI-NRG MC – Essere umani

Pedala, pedala, pedala… speriamo che qualcuno abbia portato un pallone. Sulle note dell’album Essere umani di un Frankie HI-NRG datato 2014, sarebbe perfetto se si giocasse tutti assieme in cerchio, una vibrazione che solo un pic-nic fatto bene ti sa dare. Niente palla? Nessun problema, questo disco potrebbe andare bene anche come sottofondo durante un gioco da tavolo portatile.

Caparezza – Museica

È l’ora del dolce. Serve ironia, qualcosa che ti trasmetta spensieratezza ma che comunque sia di buona fattura e, in un modo o nell’altro, ispirato socialmente. Abbiamo praticamente descritto la figura di Caparezza, un immancabile must durante un pranzo pic-nic all’aperto. Museica è il nostro consiglio: alzate a tutto volume durante Mica Van Gogh e China Town; i vicini di pic-nic vi ringrazieranno.

Avicii – True

Un post-pranzo “chillato”, senza tanti pensieri, magari sdraiati, con gli occhi che provano a dare una forma alle nuvole del cielo. Avicii può aiutare e Heart Upon My Sleeve deve essere la vostra canzone di chiusura per un pic-nic memorabile, almeno sotto il punto di vista delle scelte musicali.