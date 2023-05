Womad Roma 2023. Il festival del mondo a Villa Ada

Si è tenuta oggi, presso la Sala Monsignor Luigi Di Liegro di Palazzo Valentini, la conferenza stampa di presentazione del Womad (World of Music Arts & Dance) che quest’anno si svolgerà a Roma, nella meravigliosa cornice di Villa Ada.

Il più importante festival internazionale di world music e nuove tendenze si terrà dal 9 all’11 giugno e ospiterà artisti e interpreti provenienti da tutte le parti del mondo, con un ricco programma di eventi musicali, attività ed esibizioni al fine di promuovere la contaminazione e l’integrazione tra le culture come fattore di pace e di sviluppo.

L’evento

Da un’intuizione di Peter Gabriel, cantante dei Genesis, grande sperimentatore musicale e filantropo, nasceva più di 40 anni fa l’idea di promuovere la cultura delle diversità attraverso la musica, l’arte e la danza, al fine di “portare il mondo al mondo”. Il Womad da anni riduce le distanze tra le persone attraverso uno dei più potenti codici comunicativi: la musica. Villa Ada diventerà così un villaggio globale che darà spazio non solo a concerti di artisti internazionali e nazionali ma anche a stand gastronomici e di artigianato per valorizzare culture e storie di tutto il mondo. Un crocevia culturale che per tre giorni colorerà la capitale con musica, arte e danza.

Si sono visti entusiasti l’assessore alla cultura Miguel Gator, insieme ad Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda della Capitale che hanno accolto l’evento calorosamente, consapevoli del grande apporto umano che il festival darà alla città. Orgoglioso anche Chris Smith, direttore Womad LTD, che si è detto felicissimo e fiducioso e ha portato i saluti di Peter Gabriel.

I concerti

Dopo un’anteprima, mercoledì 7 giugno all’Auditorium Parco della Musica, nella quale si incontreranno la “cantantessa” Carmen Consoli e la portoghese Mariza, celebre per i suoi fado; il 9, 10 e 11 giugno, già dal primo pomeriggio e fino a tarda notte, si divideranno i palchi dell’evento artisti come i Modena City Ramblers, i giapponesi Joji Hirota & Kyoshindo, il Canzoniere Grecanico Salentino, gli scatenati Chico Trujillo e molti altri ancora. Tra gli ospiti dell’ultima giornata anche Meg, Willie Peyote e Giovanni Truppi.

Le attività e gli eventi

Non solo musica però, per tutta la durata dell’evento si potranno ammirare alcune delle installazioni realizzate dall’Accademia di Belle Arti e, a partire dalla mattina, si potrà assistere a numerose esibizioni degli allievi del Conservatorio di Santa Cecilia, la performance degli studenti del Liceo Artistico Ripetta, il coro del Saint Louis College of Music. Infine, una menzione speciale va al progetto Musiche dal mondo che, per mezzo del Sistema delle orchestre e dei cori giovanili e infantili in Italia, presenterà un’esibizione corale proposta da un gruppo di bambini provenienti da quartieri periferici e svantaggiati di Aprilia e San Salvo.

Laboratori d’arte, musica e danza per tutti, tre giorni all’insegna dell’inclusività e della multiculturalità, uniti sotto il coloratissimo cielo di Villa Ada.

Per il programma completo si rimanda al sito www.womadroma.it, dove è possibile visionare la line up completa e dettagliata di tutti i concerti e gli eventi. I biglietti sono acquistabili su www.ticketone.it/artist/womad/.