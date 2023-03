I 7 festival estivi (italiani e internazionali) a cui non potete proprio mancare

Fine marzo, si delineano le lineup dei più importanti festival mondiali: ne abbiamo scelti 7 a cui proprio non potrete dire di no.

Mi Ami Festival (Milano, 26-27-28 maggio)

Tra i tanti nomi emergenti del panorama italiano segnaliamo: Bluem, BNKR44, Giuse The Lizia, il ritorno dell’Officina della Camomilla (!), i Verdena, Miglio, Colombre e chi più ne ha, ne metta. Una tre giorni interessantissima, con anche l’unica data live estiva di Fulminacci e Vasco Brondi che riporta in un’altra veste le “Canzoni da Spiaggia Deturpata”.

110€ il costo per il trittico di giorni.

I-Days (Milano, 22-23-24-30 giugno, 01-02-15 luglio)

Una lineup clamorosa. Florence + The Machine, Rosalía, Paolo Nutini, Travis Scott, il ritorno attesissimo dei Black Keys che si avvicenderanno sul palco con Liam Gallagher, i Red Hot Chili Peppers e si chiude in bellezza con gli Arctic Monkeys.

Non sappiamo che altro dirvi se non che sarà imperdibile; veramente.

La Prima Estate (Lido di Camaiore, 16-17-18-23-24-25 giugno)

Nella contenuta cornice del Parco BussolaDomani, in provincia di Lucca arrivano gli alt-J (unica data italiana), Jamiroquai e Bon Iver. Non dimentichiamoci però delle performance dei Nu Genea e dei Kings of Convenience: sarà tutto all’insegna dell’alternative e noi non vediamo l’ora di esserci.

Sul sito disponibili anche i comodi pacchetti con hotel incluso: interessanti e organizzati.

Ypsigrock (Castelbuono, 10-11-12-13 agosto)

Un’esperienza unica nel suo genere. Nel cuore della Sicilia, Castelbuono, un suggestivo borgo medioevale collinare incastonato all’interno del Parco del Madonie, a pochi chilometri dalle morbide spiagge di Cefalù e le selvagge coste rocciose di Pollina. La particolarità? Chi suona, non può più tornarci, perciò, le lineup sono sempre particolarissime. Quest’anno, tra i nomi forti, arrivano gli Slowdive, i Pale Blue Eyes, gli Young Fathers e Juno Francis.

Womad (Roma, 9-10-11 giugno)

Il festival del mondo. Per la prima volta Per la prima volta la città di Roma accoglierà il prestigioso “WOMAD Festival”, il più importante Festival al mondo di “World Music”, fondato nel 1980 dal grande musicista rock inglese Peter Gabriel, e che oggi si apre a tutte le nuove espressioni artistiche. Ci saranno circa 50 concerti, vari workshop, spettacoli di teatro, danze e svariate altre performance. Impossibile mancare a questo evento così esclusivo e unico; nel vero senso della parola.

Primavera Sound (Barcellona, 31 maggio, 1-2-3 giugno)

Voliamo in Spagna per il Primavera Sound di quest’anno che si preannuncia a dir poco clamoroso. A fronte di una spesa di 300€, la città spagnola ospiterà in quattro giorni: Blur, New Order, Black Country, New Road, Yard Act, Built to Spill, Kendrick Lamar, Depeche Mode, Skrillex, Bad Religion, Alvvays, Yves Tumor, Calvin Harris, St. Vincent, Arlo Parks, Charlotte De Witte, Gilla Band… insomma staremo ad elencare ore una quantità incredibile di artisti che si avvicenderanno sul Parc de Forum questa estate. Scaldiamo i motori: si torna a campeggiare!

Bilbao BBK Live (Bilbao, 6-7-8 luglio)

Restiamo in Spagna, ma trasferiamoci nel nord, per un festival “secondario”, ma che per qualità/prezzo, crediamo, almeno quest’anno, sia imbattibile. Chemical Brothers, Dry Cleaning, Pavement, Phoenix, Jamie xx, Murder Capital, Arctic Monkeys, Idles e M83. Tutto questo più altri cinquanta artisti in soli tre giorni a 190€ (o 78€ il biglietto giornaliero). Imbattibili.