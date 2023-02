5 canzoni (alternative) da dedicare per San Valentino al proprio partner

Andiamo oltre i soliti brani: vi consigliamo cinque pezzi (non proprio pop) da dedicare al vostro partner per San Valentino.

Noel Gallagher’s High Flying Birds – If I Had A Gun…

Il titolo non sembra troppo romantico non trovate? Ma in questa canzone con il titolo che è un po’ un “falso amico”, abbiamo la frase perfetta da estrapolare e dedicare alla propria o al proprio amato: “If I had the time I’d stop the world and make you mine/And every day would stay the same with you”. Stare bene, sempre, con chi si ama: uno dei raggiungimenti e scopi massimi da perseguire per l’ex Oasis in questo brano contrappuntato da una chitarra acustica malinconica.

alt-J – U&ME

La seconda traccia dell’ultimo album degli alt-J, The Dream, è un inno ad un amore euforico, scatenato, folle, pazzo che scade successivamente in un trip allucinante. La band britannica lo ha descritto così: “Il brano ha una scrittura e una melodia piuttosto semplice e parla di bei momenti passati accanto a belle persone durante le giornate di sole estivo”. A noi pare molto di più, soprattutto l’apertura del ritornello: “It’s just you and me now”, quasi un urlo liberatorio, un dire “finalmente da soli” per godersi l’amore.

Baustelle – Veronica n°2

Un po’ di Italia alternativa, in questa playlist, crediamo, non guasti. Ecco i Baustelle allora, con Veronica n° 2 tratta dall’album L’amore e la violenza – Vol.2. Di numero due possiamo accettare il fatto che essa sia una seconda prova per una stesura dedicata a tale Veronica e ciò ci fa intendere che non sia stato facile scrivere a questa persona. “Ma adesso c’è Veronica/È tempo di Veronica/Giorni di Veronica/Solo per Veronica/Vedi la vita diversa con Veronica/Credi che il vuoto di colpo sia bellissimo”. Con Veronica appare tutto meraviglioso e senza di lei le sofferenze vengono a galla (“È l’unica certezza di ogni amante mortale/Il fatto che mi manchi da star male”) . Un amore totalizzante, da dedicare con attenzione e cura.

Fontaines D.C. – I Love You

Il titolo dice tutto. Limitatevi a dedicarla al vostro partner e ascoltatela assieme. Cinque minuti; abbracciati.

Subsonica – Incantevole

Com’è l’amore quando si cresce e “si diventa grandi?”. Vorremmo tutti fosse un po’ così, incantevole, come il brano dei Subsonica. Praga cade a pezzi, ma i due innamorati, mano nella mano, non vengono minimamente scalfiti dalle intemperie dell’esistenza. Il rapporto è così forte che nulla può scalfirlo, nemmeno l’apocalisse in atto.