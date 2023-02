Sanremo 2023, a lezione di Big: la performance di Giorgia

Giorgia torna al Festival dopo ben 22 anni e regala una delle performance più azzeccate di tutta la serata.

Quest’anno il Festival di Sanremo ha una lunghissima lista di Big in gara, sono 28 artisti, tra tutti la loro la performance che stupisce è sola una, ed è quella di Giorgia, vera regina del Festival a suo agio sotto ogni aspetto. Nonostante la lontananza dal palco di Sanremo – in gara – da 22 anni, l’artista ha dimostrato di saper gestire il tutto alla perfezione, voce, padronanza del palco, ogni cosa era al suo posto.

Giorgia era a casa sua

Ha riso, scherzato, come se fosse una cosa da tutti i giorni essere sul palco più visto, seguito e criticato d’Italia di fronte ad oltre 10 milioni di persone, un atteggiamento che vediamo solo in Giorgia fra 27 big giustamente intimoriti da un palco e dalle aspettative così importanti.

Lei non sente la pressione e la sensazione che si ha è solo quella di chi vuole regalare qualcosa al pubblico, a prescindere da look, ammiccamenti e dinamiche. Giorgia arriva, spettina e se ne va. Il brano, è perfettamente aderente al mondo di Giorgia, alla sua vocalità e il modo in cui lei lo porta sul palco ne è la conferma.

Quello che ci si dovrebbe aspettare da un Big

La performance si colloca fra le migliori sul palco dell’Ariston in questo Festival di Sanremo, ed è ciò che bisognerebbe aspettarsi da un Big in gara, una grande canzone ed una grande performance senza incertezze, diretta e con una gestione del palco degna di chi ha fatto la storia della musica.