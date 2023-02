La rivoluzione del Festival: oggi tutti guardano Sanremo

“Nessuno lo guarda ma tutti ne parlano”

Nel corso degli anni era questo un po’ il leitmotiv che si sentiva echeggiare tra il pubblico italiano, il Festival di Sanremo è stato per anni un appuntamento che ha unito ma allo stesso tempo diviso un grande fetta di pubblico. Ad oggi non è più così.



Il Festival è radicato nella tradizione italiana ed è ad oggi, per tutti, un appuntamento immancabile, ma lo è diventato in ogni fascia di età, se prima si cercava l’approvazione di un pubblico tradizionale con ospiti mirati, ad oggi il pubblico da accontentare è molto più trasversale ed il Festival torna ad essere – per davvero – di tutti.



Amadeus è riuscito a costruire uno spettacolo mettendo al centro la musica, i giovani ed una scaletta a prova di target, nessun ammiccamento, alla fine sono tutti dati e su quelli non si può mentire. Il direttore artistico è riuscito a mettere a segno, oltre ad un successo di pubblico anche un successo culturale, facendo ritornare in carreggiata il Festival come evento che abbraccia tutti.

“La settimana santa di Sanremo”

È così che viene chiamata sui social, da molte pagine social fra le più famose Trash Italiano passando per Sapore di Male fino a tutti i meme che si sviluppano su Twitter. Fino ad arrivare un successo esploso in ogni smartphone che è quello del FantaSanremo, inarrestabile e sicuramente protagonista di questa ascesa culturale del Festival, il gioco gratuito in cui si scommette le “azioni” che i cantanti faranno nel corso della settimana e delle serate.



Tutti abbiamo composto una squadra e seguiremo il 73° Festival di Sanremo anche attraverso questi occhi.



Anche l’apertura verso queste realtà che entrano all’interno del Festival ne stanno decretando il successo, con più di 4 milioni di squadre.



“Amadeus ha rivoluzionato il Festival”

Se a dirlo è Chiara Ferragni, lei che ha accettato dopo 3 edizioni di “rifiuto” per l’imprenditrice digitale, quest’anno ha accettato proprio per questo cambiamento e rivoluzione messa in atto da Amadeus. Il Festival si è avvicinato ha tutti e si presentato in una veste nuova.

L’attesa è per le canzoni e i 28 artisti, tornati al pieno centro dell’attenzione.