I cinque vinili da collezione che non dovete farvi scappare

Gli oggetti del desiderio più ambiti dai collezionisti di dischi sono sicuramente le edizioni speciali o limitate. Andiamo a scoprirne cinque.

U2 – Achtung Baby 30th Anniversary Special Edition

Un’edizione limitatissima del capolavoro targato U2 premiato ai Grammy Awards. Per celebrare il trentennale dall’uscita di Achtung Baby, gli U2, nel 2021, hanno rilasciato questa incredibile edizione speciale contenente: 2 vinili colorati (uno rosso e l’altro blu), un’esclusiva copertina numerata a mano, un booklet esclusivo di 8 pagine con testi e foto inedite, un poster. Prodotto da Daniel Lanois e Brian Eno, Achtung Baby segna un’epoca nella storia musicale britannica (e non solo): cinque singoli incredibili come ‘The Fly’, ‘Mysterious Ways’, ‘One’, ‘Even Better Than The Real Thing’ e ‘Who’s Gonna Ride Your Wild Horses’ compongono una delle tracklist più riuscite di un album negli ultimi trent’anni.

Nirvana – Nevermind Super Deluxe Edition

Il capolavoro del grunge in un’edizione da non lasciarsi scappare. Per il trentesimo anniversario dall’uscita di Nevermind, Grohl & Co. decisero di ristampare una super deluxe edition dell’album composta da 8 vinili più un sette pollici contenente 4 inediti. L’edizione è una delle più gettonate dai collezionisti: 94 tracce audio e video (70 delle quali inedite) tra cui quattro spettacoli dal vivo completi: Live in Amsterdam, Paesi Bassi (25 novembre 1991 al club Paradiso); Live in Del Mar, California (28 dicembre 1991 al Pat O’Brien Pavilion al Del Mar Fairgrounds); Live in Melbourne, Australia (1 febbraio 1992 al The Palace di St. Kilda); Live in Tokyo, Giappone (Nakano Sunplaza il 19 febbraio 1992).

The Black Keys – El Camino 10th Anniversary Deluxe Edition

Se c’è un album che ha segnato gli anni Dieci del ventunesimo secolo questo non può essere che El Camino della band statunitense dei The Black Keys. Il duo Carney-Auerbach ha rilasciato giusto lo scorso anno questa deluxe edition interessantissima, riservata soprattutto ai loro “veri” fan del club “Lonely boys and girls” con un vinile bianco. Per chi non è iscritto, invece, l’edizione non è da poco: 5 LP, con una versione rimasterizzata dell’album originale, una versione inedita Live in Portland (registrata durante il concerto) una sessione BBC Radio 1 con Zane Lowe del 2012, una sessione Electro-Vox nel 2011, un book fotografico, un poster edizione limitata, una litografia e un profumo per ambienti (!). Quando si dice, ascoltare la musica con… tutti e cinque i sensi.

The Beatles – Let It Be 50 Anniversary-Box Super Deluxe

Quando si dice must have. L’unico, assoluto, must have in questa classifica è la deluxe del cinquantesimo anniversario dall’uscita di Let It Be. L’ultimo album ufficiale della band di Liverpool (in realtà, l’ultimo registrato fu Abbey Road), in questa edizione rivisitata, consta di: 4 LP in vinile da 180 gr., un EP in vinile da 12” e libro rilegato di ben 105 pagine in un cofanetto fustellato da 32 x 32 cm, in cui si trovano foto inedite di quel che sarà poi l’immersione musicale che abbiamo visto nel documentario Get Back.

Non c’è molto altro da dire: sono i Beatles in edizione super deluxe e limitata che cantano per voi nelle casse del vostro stereo. Da avere.

Jean-Michel Jarre – Musique pour Supermarché

Questa storia vale la pena di essere raccontata. Il sesto album in studio di Jean-Michel Jarre, ad oggi, non esiste. O meglio, esiste una sola copia al mondo, pressata e distribuita, ma il master del disco è stato spontaneamente distrutto dall’artista. Va da sé, che questo disco, è un’opera d’arte irriproducibile con al suo interno, nel booklet, 11 polaroid inedite che testimoniavano la creazione passo passo del disco. In realtà, l’unica copia esistente del disco sarebbe dovuta andare, per beneficienza, all’Hotel Drouot di Parigi, ma successivamente, ad un’asta, un tale M. Gerard pagò l’unico esemplare esistente ben 10.500€.

Un’unica altra volta si è potuto ascoltare l’album per intero (a meno che voi non foste il signor Gerard) ed è stato quando Radio Luxembourg trasmise integralmente le quattro parti di Musique pour Supermarché.

Inedito, ma nel vero senso della parola.