Mick Jagger: 79 anni e non sentirli

Signore della musica da 60 anni, Mike Jagger fonda nel 1962 i Rolling Stones – band con la quale pubblica 26 album di inediti – insieme al chitarrista e amico Keith Richards (stessa età); altri 4 dischi da solista, l’ultimo del 2001.

I rocker non invecchiano

Nonostante l’età che avanza, Mick Jagger infiamma ancora gli stadi con più di due ore di performance. Sessant’anni di carriera e il front man britannico macina il palco camminando su e giù insieme ai due fedelissimi colleghi: Keith Richards e Ron Wood, di pochi anni più giovane. Sopravvissuti al sex drug & rock’n roll, i tre sembrano ancora troppo in forma per andare in pensione. I rocker invecchiano bene, lo dimostra Ringo Star dei Beatles che a 82 anni l’anno scorso ha avuto un suo personale tour negli Stati Uniti. Anche Paul McCartney invecchia bene, ha deciso di festeggiare i suoi 80 anni direttamente sul palco con Bruce Springsteen che di anni ne ha 73 e che nel 2023 si esibirà in Italia con date a Ferrara e Roma. Come non citare la storica band del Pink Floyd: David Gilmour, 76 anni, sembra essere l’unico a riposo. Nick Mason che ha compiuto 78 anni a gennaio e Roger Waters (79 anni) riprenderà ad esibirsi in giro il mondo dopo l’estate. E per finire i Queen con Brian May che a 74 anni si è esibito per la regina Elisabetta II ma anche di Eric Clapton che a 77 anni è ancora in giro in tour.

Fonte: Milano Today

Il concerto a San Siro

Il 21 giugno scorso il gruppo si è esibito a San Siro, celebrando sessant’ anni di carriera davanti a 57mila persone. Uno dei concerti più attesi dell’anno, ovviamente sold out, che ha celebrato il rock allo stato puro. Nonostante il cantante avesse da poco contratto il Covid, il concerto è stato un successo e la scaletta anche: si è aperta con Street Fighting Man per poi continuare con i grandi classici di sempre come Wild Horses, You Can’t Always Get What You Want, Miss You e in chiusura i capolavori: Start me up, Sympathy for the devil, Gimme Shelter, Satisfaction. Milano ci ha dimostrato ancora una volta che Mick Jagger è ancora in forma e chissà che non lo vedremo scatenarsi di nuovo a breve in Italia, contagiando tutti con la sua energia inesauribile.