Sanremo 2021 – Nuove proposte: Folcast e la sua “Scopriti”

Fonte: TPI

Folcast, all’anagrafe Daniele Folcarelli, è un cantautore romano classe ’92, in gara alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Attraverso il brano che presenta a Sanremo 2021, dal titolo Scopriti, Daniele vuole trasmettere un messaggio di speranza, proponendosi l’obiettivo di spronare l’uomo a uscire da una situazione di immobilità e di solitudine autoimposta. Immerso a pieno nella propria interiorità, spesso l’uomo non riesce infatti a trovare da solo la forza di rialzarsi e di acquisire una piena consapevolezza di sé. Scopriti spinge pertanto a raggiungere questa tanto desiderata e necessaria rinascita. In attesa del Festival, l’abbiamo intervistato.