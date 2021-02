Sanremo 2021 – Nuove proposte: Wrongonyou con “Lezioni di volo”

Foto: Ilaria Leie

Marco Zitelli, in arte Wrongonyou, è un cantautore classe ’90 made in Grottaferrata in gara tra le Nuove Proposte della 71° edizione del Festival di Sanremo con il brano Lezioni di volo. La sua musica è una commistione perfetta tra varie ispirazioni e influenze, innamorato sin da piccolo di artisti come John Frusciante e i Bon Iver di Justin Vernon. Il 12 marzo uscirà Sono io, un album personale e di accettazione di sé, in cui Marco si mette a nudo e mostra le proprie debolezze, più consapevole delle proprie qualità e libero di essere se stesso. In attesa di Sanremo 2021, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con lui. Ecco la nostra intervista.