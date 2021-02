Sanremo 2021 – Nuove proposte: Gaudiano e la sua “Polvere da sparo”

Fonte: TPI

Il cantautore pugliese Luca Gaudiano, classe 1991, porta in gara a Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte il brano Polvere da sparo, dedicato al padre scomparso prematuramente. In un’intima corrispondenza di amorosi sensi, Luca parla del rapporto con il padre, racconta tanto di sé e finisce per riconoscersi poi simile a lui allo specchio, riscoprendo la musica come strumento per riuscire a sentirlo sempre più vicino. Dopo aver mosso i primi passi in ambito teatrale, oggi Luca decide di concentrarsi sulla carriera da cantautore ed è pronto a scendere in campo alla 71° edizione del Festival di Sanremo. L’abbiamo intervistato.