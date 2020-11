In questo periodo di Skonnessione per fortuna c’è Fabio Dandy Testoni a distrarci da uno Skiantos culturale

(Fonte: La Palestra del Cantautore)

Una chiacchierata con Fabio Dandy Testoni, chitarrista, compositore e co-fondatore degli Skiantos, gruppo irriverente, sarcastico e con quelle punture di spillo intellettuali del maestro Freak da ascoltare e riascoltare per capire davvero i clichè della nostra Italia.

Il momento che stiamo vivendo è di forte depressione economica e culturale, musica inclusa. Come ne usciamo?

L’arte e quindi anche la musica sono uno specchio di quello che succede. I periodi nei quali ho vissuto erano pervasi da un profondo senso di unione e comunità, senza l’individualismo e il narcisismo di oggi. Guardandomi intorno noto che anche artisticamente prevalgono gli artisti solisti, a discapito dei gruppi. Credo proprio che questo trend sia lo specchio perfetto dei nostri tempi.

Gli Skiantos sono stati e sono una delle band più importanti del Rock italiano. Siete riusciti attraverso l’irriverenza, la provocazione e il sarcasmo a portare avanti delle istanze sociali. Cosa vi ha spinto?

Ci siamo messi insieme perché volevamo fare musica. Solamente dopo ci siamo accorti che il progetto aveva una valenza così forte e importante. All’inizio volevamo “soltanto” fare un gruppo rock. Volevamo scherzare. Da un punto di vista dei testi somigliamo di più a gente come Carosone e Buscaglione che a “destroy” urlato da Johnny Rotten.

Probabilmente la crisi che stiamo vivendo sarà uno spartiacque per un nuovo cambio di paradigma. Andiamo incontro a periodi di buio, oppure verso una riscoperta della musica di qualità?

Sono convinto che prima o poi se ne verrà fuori da questo brutto momento. anche se non ho idea dei tempi che verranno. È successo molte volte nel corso della storia. Pensiamo ai disastri della II Guerra mondiale e al periodo della ricostruzione successivo che ha portato il nostro Paese a livelli eccelsi in molti settori.

Come stai vivendo questo momento di decadimento, differente dai tempi che hai vissuto in cui si sognava di più?

Una delle grandi differenze è che ai nostri tempi la musica cosiddetta “alternativa” aveva dei suoi canali promozionali. La radio “Libera Veramente” e lo spazio editoriale piuttosto ampio che si erano conquistate realtà come “La Cramps” di Gianni Sassi. E questo oggi è relegato ai minimi termini. Allora ascoltavamo di tutto, eravamo molto più attenti politicamente, la gente si interessava di più all’aspetto politico, del resto come molti artisti dell’epoca. Adesso la politica è meno importante, addirittura glissano l’argomento politico come se non li riguardasse.

I giovani sembrano sempre più bistrattati. Ora, più che mai, è necessario un patto fra generazioni?

Bisognerà assottigliare questo gap al fine anche di ridurre questa incomunicabilità fra generazioni. La colpa non è nè dei giovani né dei vecchi. Questa crisi economica ha acuito ancora di più questo divario seguendo la logica del potere del divide et impera. I giovani non riescono a trovare sfogo, così si adattano a fare quel che capita e spesso abbandonano gli studi.



Purtroppo molti centri culturali hanno dovuto abbassare le saracinesche. Se chiudono i centri culturali si restringono i luoghi dove poter suonare per le band underground. Da questo retroterra possono nascere dei nuovi collettivi?

È un momento di crisi: sanitaria, economica, politica, sociale, culturale. Di solito in momenti come questi nascono nuovi collettivi. Spero tanto che anche adesso sarà così, che ci siano nuclei di resistenza che si ostinino ad andare avanti, anche se è dura perchè autofinanziarsi oggi è ancora più difficile. Noi come Skiantos abbiamo suonato veramente ovunque, abbiamo sempre sostenuto i luoghi dove era viva questa causa culturale, mi auguro quindi che possano rinascere nuovi posti in cui potersi esprimere (anche se sono un pò pessimista a riguardo).

Se dovessi consigliare ad un giovane di ascoltare un album degli Skiantos per capire la nostra Italia e il conformismo che ci caratterizza, quale consiglieresti?

“Mono Tono” e “Dio ci deve delle spiegazioni”. In quest’ultimo album è distillato tutto il succo di quello che abbiamo fatto. In questi due album ci sono gli Skiantos di allora e quelli di adesso. Vi accorgerete che non siamo tanto diversi, a parte qualche particolare estetico.

Con quale frase ricorderesti l’amato Freak?

Siamo stati insieme 40 anni. Era un genio e quando subisci l’influenza di un genio ti rimane qualcosa di appiccicato. Molto di quello che sono nella vita credo di doverglielo in un qualche modo. Mi manca moltissimo. Ciao Freak.

