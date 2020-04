Il concertone del 1 maggio diventa un account Instagram: @theconcertone con artisti da tutto il mondo

Il 1 maggio significa anche Musica, soprattutto, concerti in tutta Italia e festa, unione e condivisione.

In tempi di emergenza sanitaria e di quarantena ovviamente non sarà possibiel tutto questo, ed è così che sono tante le iniziative dedicate a ridurre le distanze e che coinvolgono moltissimi artisti.

Nasce così @theconcertone, un profilo Instagram ideato dagli speaker radiofonici e cantanti, Francesca Romana D’Andrea e Matteo Bortone.

Ed è così che il 1 maggio sul profilo partirà un evento live dalle 18 alle 21 capace di racchiudere artista da tutto il mondo in diretta Instagram, una grande festa all’insegna della musica e del 1 maggio.

La lista degli artisti coinvolti non si risparmia, con nomi come Marco Stabile, Don Cash, il dj set di Jas&Jay e Giulia Luzi. Tra gli artisti andremo fino a Parigi in Spagna con un cantautore seguitissimo a Sevilla, poi Alex Polidori, Cristiano Turrini, Daniele Coletta, Tommaso Primo e molti altri.

Ma non solo musica, nel corso delle tre ore di live sarà possibile donare tramite dichiarazione redditi o spontanee ad Art Bonus per supportare i teatri d’Italia e donazione per The Race Club un locale musica live a Roma che rischia di chiudere. Un’occasione per supportare realtà con un sostegno concreto.

L’appuntamento è dalle 18 del 1 maggio sul profilo Instagram @theconcertone.