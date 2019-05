ELNÒS Live: a Brescia il contest musicale che da #valoreaigiovani

Nato dall’unione della forza di tre realtà differenti, ELNÒS Live è la prima edizione di un contest musicale aperto ad artisti under 36 che per l’occasione potranno esibirsi nell’ampia galleria del centro ELNÒS SHOPPING a Roncadelle (BS). Il primo appuntamento è previsto per sabato 15 giugno, data a cui seguiranno altri due turni di semifinali – 22 e 29 giugno – che culmineranno con la finale del 6 luglio.

L’idea del contest è maturata dall’incontro tra un centro volenteroso di creare momenti di socialità per i proprio clienti, e la persona di Umberto Labozzetta, promoter per la discografia e docente universitario, con anni di esperienza nella ricerca e avvio alla carriera di nuovi talenti musicali. A conferire, letteralmente, un valore aggiunto a questo sodalizio, è Valory App, quello che è già conosciuto come il primo social responsabile al servizio dei giovani. Nato da un’idea dell’imprenditrice udinese Simona Dell’Utri, la piattaforma è uno strumento di supporto ai ragazzi tra i 16 e i 26 anni che attraverso la tecnologia che padroneggiano meglio, possono socializzare, trovare opportunità di formazione, coltivare le proprie passioni e ottenere il supporto – anche psicologico – di professionisti negli ambiti più vari. Nel caso di ELNÒS Live, Valory costituisce un punto di congiunzione tra i giovani che possiedono l’app e il contest musicale in linea con la vocazione sociale della piattaforma. «Con ELNÒS abbiamo colto la palla al volo – ci racconta Simona Dell’Utri – e abbiamo deciso di proporre ai ragazzi di mettersi in gioco attraverso la musica.»

#valoreaigiovani sarà l’obiettivo condiviso anche dalla giuria che dovrà valutare i 12 talenti che si sfideranno per accedere alla fase finale. Ad essere premiata sarà ogni forma di espressione musicale attraverso i generi più svariati, dal pop al soul, dal jazz fino al rock. A presiedere la commissione artistica sarà il direttore di Rockol Franco Zanetti, affiancato, tra gli altri, dal Maestro Ricky Rossini, i produttori Giuliano Boursier e Alberto Rapetti, Julian Borghesan e il dj/produttore Simone Alunni. La conduzione dell’evento sarà affidata alla cantante e speaker di Radio Zeta Vanessa Grey.

«Grazie al contest la nostra galleria diventerà il palcoscenico ideale per cantanti e musicisti che potranno esibirsi nelle proprie composizioni e avere un riscontro importante da una giuria d’eccezione» così commenta Giovanni Umberto Marzini, direttore di ELNÒS Shopping. «ELNÒS Live è dedicato al mondo dei giovani, protagonisti importanti nella vita del nostro meeting place, e che, con le proprie idee, riscrivono ogni giorno il futuro della creatività.»

Guardando ai premi in palio, al primo classificato, sarà offerta la possibilità di realizzare un videoclip musicale professionale del brano presentato al contest, mentre il secondo classificato potrà produrre la registrazione del brano presentato presso il Nebula Studios di Milano.

Per iscriversi basta inviare entro il 7 giugno, una mail all’indirizzo [email protected], allegando un brano inedito e una cover (in italiano o in inglese), la propria biografia, una selezione di foto e l’eventuale link al proprio canale YouTube. È inoltre possibile iscriversi scaricando Valory App visitando la sezione “Contest”. Sono ammessi solo gli artisti maggiorenni under 36, sia che si presentino come gruppi musicali sia come solisti. La partecipazione è gratuita.

Per tutti quelli che seguiranno l’evento, l’invito è a non lesinare con gli hashtag… #valoryoung!