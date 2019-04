Intervista a Maryam Tancredi: “Dopo The Voice sono più consapevole di me stessa”

Maryam Tancredi è la vincitrice di The Voice of Italy 2018, l’abbiamo incontrata per parlare del suo singolo “Con te dovunque al mondo” in radio da gennaio 2019.

Dopo la vittoria a The Voice of Italy, Maryam Tancredi arriva in radio con il singolo “Con te dovunque al mondo” (Universal Music Italia) che anticipa l’EP di prossima uscita.

Una voce potente che ha attirato fin da subito l’attenzione di Al Bano, adesso continua il suo percorso nel mondo della musica e lo fa con un brano che racchiude tutto il suo modo di esprimersi.

“Appena ho ascoltato Il brano “Con te dovunque al mondo”, sia io che tutti coloro che hanno lavorato al progetto eravamo conviti che fosse un pezzo molto adatto al mio modo di esprimermi, cantare e approcciarmi alla musica! In realtà ero molto contenta ed entusiasta, ma anche molto impaurita perché a livelli tecnici non è molto semplice da affrontare! Visto che comunque era un pezzo non scritto da me, ho rielaborato a modo mio quello che poteva trasmettermi in base a sensazioni o elementi della mia vita che ho già vissuto, cercando di rendere Il racconto del brano il più veritiero possibile! La prima volta che mi sono ritrovata a cantarlo live è stato alle selezioni di Sanremo giovani, ero molto agitata non so di preciso, forse perché dovevo cantarlo per la prima volta o anche per la situazione in sè per sè, sta di fatto che ho cercato di dare più di quanto non avessi mai fatto prima, e nonostante il risultato sono stata molto fiera di come ho interpretato e cantato il brano.”

Abbiamo intervistato Maryam per parlare del nuovo singolo e dei prossimi progetti.