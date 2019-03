Nesli: il nuovo album per “venire in pace in tempo di guerra”

È uscito “Vengo in Pace”, il nuovo album di Nesli a tre anni di distanza dall’ultimo “Kill Karma”, l’artista torna “in pace” con tutto ciò che lo circonda.

Sono passati tre anni dal suo ultimo lavoro “Kill Karma”, ed ora Nesli è tornato con un nuovo disco che racchiude tutto il suo mondo e i suoi pensieri di questi tre anni passati a scrivere e soprattutto a “lottare”.

Si chiama “Vengo in pace” il nuovo album disponbile dal 22 marzo ed anticipato dal singolo “Le cose belle”, già in rotazione radiofonica.

Un progetto che chiude il filone di tre album partito con Andrà tutto bene nel 2015, passando per due Festival di Sanremo in tre anni, un bel risultato per l’artista che si ritiene privilegiato ad avere avuto tale occasione.

Abbiamo incontrato Nesli in occasione dell’uscita dell’album e ci ha raccontato molte curiositò che lo hanno portato alla realizzazione di “Vengo in pace” .

Nell’album troviamo molte sonorità ma tutte appartenenti al mondo di Nesli, c’è chi si aspettava un brano del calibro de “La Fine”, ma lo stesso artista dichiara quanto quel brano sia stato speciale ed unico.

“La fine è un brano che rimarrà sempre tale, non sono riuscito a “ripetere” quel risultato ma forse è meglio così. Ora sono fuori dalle dinamiche della pressione e di essere quasi costretto a rifarlo, ho deciso di non essere più sottopressione, lo sono stato, ma non lavoro bene in questo modo, ora ne sono uscito.”

Per questo album Nesli si lascia completamente andare alle canzoni e dice di aver “deposto le armi, anche se in tempo di guerra”.

“Vengo in pace in tempi di guerra perché faccio il cantautore, il mio lavoro sono le parole, la guerra è questa perché in tempi in cui la violenza verbale dilaga, tanto che ha creato nuove ansie, questo crea nuovi stimoli, frontiere ma anche nuove patologie, io vengo in pace in questo contesto, dove tutto dilaga”

La carriera di Nesli può vantare dieci album e una fanbase molto fedele che lo segue e lo sostiene da sempre, insieme a quelli che si avvicino ora alla musica dell’artista, 10 anni importanti che hanno segnato molti cambiamenti, sia musicali sia personali.

“Mi piace rischiare, sono 4 anni in cui l’ho fatto tantissimo, e l’ho fatto spinto dalla passione per la musica, mi sono sempre messo in discussione mettendoci la faccia. Aver fatto Sanremo due volte in tre anni è davvero incredibile e da privilegiati”.

In questo album Nesli torna con un tour nei club e subito dopo un tour estivo nelle piazze, sotto le prime date.

21 marzo – Roma – Largo Venue

29 marzo- Bologna – Estragon

31 marzo- Torino – Hiroshima Mon Amour

04 aprile- Napoli – Casa della Musica

05 aprile- Bari – Demodè

06 aprile- Catania – Land

11 aprile- Milano – Alcatraz

26 marzo- Bolzano – Teatro Cristallo

28 marzo- Firenze – Flog

Instore Tour

21/03 – ROMA – Instore al Largo Venue in occasione del concerto

22/03 – NAPOLI – Mondadori Via Luca Giordano h. 18:00

24/03 – MILANO – Mondadori Duomo h. 17:30 –

25/03 – TORINO – Feltrinelli Stazione h. 18:00

27/03 – PADOVA – Mondadori Piazza dell’insurrezione

28/03 – FIRENZE – Instore all’Auditorium Flog in occasione del concerto

30/03 – STEZZANO (BG) – CC Le Due Torri h. 17:00