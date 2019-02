Intervista a Mariano Tredicini, responsabile social platforms di Tim a Sanremo con “Tim Data Room”

Il Festival di Sanremo è anche dati, social, discussione e menzioni sul web, abbiamo intervistato Mariano Tredicini responsabile social platforms di Tim che a Sanremo si occupa della “Tim Data Room” all’interno del Forte Santa Tecla.

In una manifestazione come il Festival analizzare ogni aspetto è fondamentale per una riuscita a 360° e ad occuparsi dei dati più importanti nel 2019 è la Tim Data Room di Tim con al timone Mariano Tredicini.

La TIM Data Room, la unit di TIM che analizza i dati digital provenienti dalla Rete, in occasione del Festival di Sanremo monitora ed evidenzia i trend legati agli argomenti inerenti le serate televisive, gli ospiti e i conduttori, nonché le opinioni espresse dalla Rete sulla kermesse.

Buzztrend, opinion mining, sentiment analysis sono solo alcune delle attività che impegnano ogni giorno i data scientists di TIM per raccontare il Festival attraverso i Big Data.

Abbiamo intervistato Mariano Tredicini per farci raccontare tutto riguardo la Tim Data Room e di tutte le curiosità riguardo ai “Big data” del 69° Festival di Sanremo.