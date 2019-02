Mina a Sanremo 2019, ancora una volta

Ormai siamo abituati, e siamo abituati bene ad avere come cornice la Voce di Mina Mazzini per tutta la durata del Festival ed anche quest’anno la storia si ripete.

Non c’è direttore artistico che tenga, Mina al Festival sembra essere ancora una volta inavvicinabile ma, a quanto pare, non mancherà neanche in questa edizione dopo il successo degli anni precedenti.

A portare Mina al Festival sarà di nuovo lo sponsor ufficiale TIM che quest’anno l’ha coinvolta in una hit mondiale “Kiss the sky” di Jason Derulo riadattata in versione italiana per l’occasione.

Il tema principale sarà “Oltre i confini – Viaggia nello spazio”, anche contest per giovani sognatori, con le immagini delle memorabili imprese di personaggi audaci, appassionati e visionari come Neil Armostrong, Charles Lindbergh e Amelia Earhart che porterà una persona a vedere la terra da una prospettiva unica.

Non può mancare il ballerino Sven Otten, presente nel nuovo spot presentato nel corso della prima serata del Festival, un personaggio che Tim ha saputo lanciare in maniera efficace, ormai una grande star per tutti. Sembra proprio che lo vedremo di nuovo sul palco dell’Ariston nel corso dell’ultima serata in una grande sorpresa in cui Mina sarà protagonista.

Il progetto porta la firma di Luca Josi Responsabile Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM che ha dichiarato riguardo l’iniziativa: “È il primo esempio di comunicazione trasversale per TIM, spesso si parla teoricamente di cose che poi non sai immaginare nella pratica. In TIM abbiamo realizzato un esempio di convergenza: con “Oltre i confini – Viaggia nello Spazio” abbiamo creato un progetto che, partendo da una telepromozione dedicata al più importante evento televisivo italiano di cui siamo sponsor unici – il Festival di Sanremo – ha dato vita a una colonna sonora cantata da Mina, adattata al racconto della nostra comunicazione, che sarà in esclusiva da questa sera su TIMMUSIC. Così il percorso del contest e della selezione del viaggiatore nello spazio si potrà seguire, dai primi di aprile, in un programma in esclusiva per TIMVISION”.

Mina al Festival anche quest’anno non mancherà al Festival rivelandosi una delle certezze degli ultimi anni che non manca mai.

Qui sotto lo spot realizzato con la voce di Mina: